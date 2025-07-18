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В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів

Події 08:55   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів в Ізюмі поранений 23-річний хлопець.

Протягом доби ворог випустив по регіону:

▪️1 ракету Х-35;

▪️4 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 БпЛА типу «Молния»;

▪️2 fpv-дрони.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирове), приватний будинок, гараж, автомобіль (м. Куп’янськ), сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв)”, – зазначив Синєгубов.

Тоді як в Ізюмі окупанти зруйнували адмінбудівлю.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 08:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів в Ізюмі поранений 23-річний хлопець.".