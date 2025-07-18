В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів в Ізюмі поранений 23-річний хлопець.
Протягом доби ворог випустив по регіону:
▪️1 ракету Х-35;
▪️4 КАБ;
▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️3 БпЛА типу «Молния»;
▪️2 fpv-дрони.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирове), приватний будинок, гараж, автомобіль (м. Куп’янськ), сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв)”, – зазначив Синєгубов.
Тоді як в Ізюмі окупанти зруйнували адмінбудівлю.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів в Ізюмі поранений 23-річний хлопець.".