В Ізюмі поранений хлопець, повністю зруйнована адмінбудівля – деталі ударів

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів в Ізюмі поранений 23-річний хлопець.

Протягом доби ворог випустив по регіону:

▪️1 ракету Х-35;

▪️4 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 БпЛА типу «Молния»;

▪️2 fpv-дрони.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирове), приватний будинок, гараж, автомобіль (м. Куп’янськ), сільгосппідприємство, електромережі (с. Малий Бурлук); у Чугуївському районі пошкоджено 2 гуртожитки, 2 багатоповерхові будинки, відділення пошти, ліцей, амбулаторію сімейної медицини, 4 автомобілі, магазин (м. Чугуїв)”, – зазначив Синєгубов.

Тоді як в Ізюмі окупанти зруйнували адмінбудівлю.