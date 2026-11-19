Протягом минулої доби на Харківщині було п’ять боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися прорватися чотири рази біля Охрімівки, Різникового та Колодязного.

На Куп’янському – зафіксували один бій у районі Митрофанівки.

Також у ГШ оновили дані про втрати ворога:

“Протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Учора противник завдав 71 авіаційний удар, під час яких скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4582 дрони-камікадзе та здійснили 2027 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 29 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали в Генштабі.