Чи можна відстежити і збити оновлену «безшумну» «герань», МГ «Об’єктив» розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позивний «Гора».

Днями експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов («Флеш») повідомив, що росіяни змінили алгоритм роботи серійних ударних БпЛА на фінальному етапі польоту – вимикається двигун перед ударом по цілі. Це відбувається на певній відстані до об’єкта – автоматика дрона глушить двигун внутрішнього згоряння, тож дрон починає планерувати та наближається до місця удару майже безшумно.

«У принципі, воно все одно фіксується. Ми ж надзвукові ракети збиваємо якимсь чином – «циркони», «кінджали» і так далі. Хоча цей дрон менший за ракету, все одно методом радіолокаційного спостереження його можна виявити, зафіксувати і навести на нього якусь вундервафлю. Головне: прямі руки і обладнання», – зазначив «Гора».