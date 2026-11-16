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Дрон ударив по 9-поверхівці у Шевченківському районі, є постраждалі

Події 18:38   16.11.2026
Тетяна Литвіна
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Дрон ударив по 9-поверхівці у Шевченківському районі, є постраждалі Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Увечері 16 листопада російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі. Влучання припало у балкон, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 18:38. Також внаслідок удару дроном постраждала 43-річна жінка, уточнив Олег Синєгубов.

Постраждала 47-річна  жінка. пошкоджено скління вікон будинку та 11 автомобілів.

Екстрені служби працюють на місці обстрілу.

За повідомленням мера Харкова Ігоря Терехова, пошкоджено близько 30 вікон.

Нагадаємо, у Харкові близько 17:00 виник частковий блекаут. Зупинилися поїзди у метро, ​​у деяких районах відсутнє вуличне освітлення.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 18:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 16 листопада російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі. Влучання припало у балкон.".