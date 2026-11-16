Дрон ударив по 9-поверхівці у Шевченківському районі, є постраждалі
Увечері 16 листопада російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі. Влучання припало у балкон, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 18:38. Також внаслідок удару дроном постраждала 43-річна жінка, уточнив Олег Синєгубов.
Постраждала 47-річна жінка. пошкоджено скління вікон будинку та 11 автомобілів.
Екстрені служби працюють на місці обстрілу.
За повідомленням мера Харкова Ігоря Терехова, пошкоджено близько 30 вікон.
Нагадаємо, у Харкові близько 17:00 виник частковий блекаут. Зупинилися поїзди у метро, у деяких районах відсутнє вуличне освітлення.