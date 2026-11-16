У Харкові фіксують перепади напруги: можливі зміни в роботі транспорту
Ввечері 16 листопада у Харкові повідомляють про перепади напруги в електромережі. Через це можливі зміни в роботі громадського транспорту.
Інформація про перепади напруги почала ширитись в телеграм-каналах після 16:00.
Через це можливі зміни та затримки в роботі багатьох маршрутів електротранспорту, повідомляє телеграм-канал “Транспорт Харкова”.
Також там зазначили, що із затримками працює і метро.
“На деяких ділянках поїзди їдуть зі зниженою швидкістю. На розклад поки що, напевно, можна не орієнтуватися”, – йдеться у повідомленні.