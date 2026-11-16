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Укриття для бізнесу на Харківщині: Синєгубов назвав ціну та головну проблему

Оригінально 16:03   16.11.2026
Олена Нагорна
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Укриття для бізнесу на Харківщині: Синєгубов назвав ціну та головну проблему

Облаштування модульних укриттів для бізнесу Харківщини може ускладнитися через їхню високу вартість (від 2 до 2,7 мільйона гривень за споруду на 20 місць) та обмежені виробничі потужності підрядників, яким потрібні місяці на виконання великих замовлень.

Про це на пресконференції розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання МГ «Об’єктив» щодо занепокоєння підприємців з приводу вимоги мати укриття, аби працювати під час «жовтого» рівня загрози.

«Я не можу виступати проти, як мінімум, ініціативи прем’єр-міністра та уряду. Ми, як виконавча гілка влади, маємо реалізовувати політику міністерств тут на місцях. Інше питання те, що бізнес має чітко розуміти вимоги та нормативи щодо цих укриттів, які мають бути. Вони мають бути, як мінімум, сертифіковані. Проблеми сертифікації тут немає, точно. Кілька років підрядні організації виробляють, як мінімум у нас на Харківщині їх кілька таких є, ми їх всі знаємо. Зараз єдина проблематика щодо об’ємів. Якщо одночасно замовити, наприклад, 100 укриттів, то вони не будуть вироблені за, умовно кажучи, тиждень. Це місяці роботи. У нас, наприклад, 44 укриття, які ми замовили за програмою підтримки з інших областей по шкільних маршрутах — це Закарпатська і Чернівецька області надали нам близько 120 мільйонів на 44 ось такі укриття — то виробляються у нас вони десь два з половиною–три фактично місяці від старту контрактування. Тому що потужностей не вистачає підприємствам. Оце, відповідно, буде проблематика», — пояснив Синєгубов. 

Він також визнав, що для приватних підприємців це суттєве фінансове навантаження.

«Скільки коштує? Десь укриття на 20 місць сертифіковане коштує від 2 до 2,7 мільйона гривень. Ми розуміємо, що ось така ціна — і це досить важко, напевно, буде для підприємців. Вимоги є, постанови є, далі там уряд буде розробляти, можливо, якісь програми підтримки для прифронтових територій тощо», — зазначив начальник ХОВА.

Загалом потреба Харківської області у таких модульних спорудах — щонайменше тисяча одиниць для облаштування зупинок транспорту, місць скупчення людей та шкільних маршрутів. ХОВА веде переговори з Кабміном, Офісом президента та міжнародними партнерами (зокрема структурами ООН) щодо державної та донорської підтримки цього напрямку, а також точково допомагає коштами місцевих бюджетів критично важливим і енергетичним підприємствам.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну № 1092 від 4 вересня 2026 року, підприємства із захисними спорудами, постійними або тимчасовими укриттями можуть продовжувати роботу за “жовтого” рівня небезпеки у звичайному режимі. Для решти об’єктів — від промислових гігантів до невеликих ФОПів, кафе та спорткомплексів — було встановлено перехідний період до 4 грудня 2026 року для будівництва укриттів або облаштування безпечних просторів усередині споруд.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 16:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Облаштування модульних укриттів для бізнесу Харківщини може ускладнитися через їхню високу вартість та обмежені виробничі потужності підрядників.".