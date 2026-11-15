Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників сільського господарства. 15 листопада 1533 року війська іспанського конкістадора Франсіско Пісарро увійшли до столиці імперії інків – Куско. У 1899-му Вінстон Черчилль – майбутній прем’єр-міністр Великої Британії – потрапив у полон під час Англо-бурської війни. У 1904-му Кінг Жиллетт запатентував бритву зі змінними лезами. У 1919-му відбулося останнє засідання Директорії УНР. У 1940-му в ніч із 14 на 15 листопада понад 500 німецьких літаків розбомбили британське місто Ковентрі. У 1971-му корпорація “Intel” випустила свій перший мікропроцесор. У 1996-му Майкл Джексон одружився з медсестрою Деббі Роу, яка стала матір’ю двох його дітей.

Свята та пам’ятні дати 15 листопада

У третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. У світі – це День пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод. Католицька церква проводить Всесвітній день бідних.

15 листопада розпочинається Різдвяний (або Пилипівський) піст. Він триває 40 днів – до 24 грудня (Надвечір’я Різдва Христового). Назва “Пилипівський” або ж “Пилипівка” походить від дня пам’яті апостола Пилипа, який передує першому дню посту (апостола традиційно вшановують 14 листопада).

У світі – Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні.

Також сьогодні: День Стіва Ірвіна (на вшанування відомого австралійського натураліста та телевізійного ведучого програм про тварин), Міжнародний день сиру і хліба, Європейський день музичної терапії, Всесвітній день павича.

15 листопада в історії

15 листопада 1533 року війська іспанського конкістадора Франсіско Пісарро вступили до столиці імперії інків – Куско. Це був знаковий етап іспанського завоювання, хоча спротив інків тривав і надалі. Пісарро, який увійшов в історію як завойовник імперії інків, виріс у злиднях, хоча й мав родовитого батька (Франсіско був позашлюбним сином). Про його дитинство та ранню юність відомо мало. Тож, історія конкістадора фактично починається з його бажання змінити життя, перетнувши океан. У ті часи ця ідея не була особливо оригінальною.

“Близько 1493 року Франсіско Пісарро приєднався до кількох мандрівників і вирушив до міста Севілья, яке в той час переживало сліпучий успіх першої подорожі Колумба, першовідкривача Нового Світу. Нічого не відомо про місцеперебування чи діяльність Франсіско Пісарро між 1499 і 1501 роками. Можливо, він виживав, тяжко працюючи та долаючи безліч труднощів, в Севільї, очікуючи можливості вирушити на кораблі в “Індії” (так іспанці називали відкриті території в колумбівські часи – Ред.). Зрештою, він досяг своєї мети й у 1502 році вирушив до Нового Світу на флоті під командуванням ченця Ніколаса де Овандо, губернатора Еспаньйоли, прибувши до міста Санто-Домінго у квітні того ж року”, – повідомляє іспанська Королівська академія історії.

У перші роки в Новому Світі Пісарро був звичайним солдатом. Близько 1509-го приєднався до експедиції Алонсо де Охеди (одного із супутників Колумба, який надалі діяв самостійно) до узбережжя сучасної Колумбії. Згодом брав участь у походах Васко Нуньєса де Бальбоа. Його статус зростав: він став одним із міських урядовців Панами, а згодом очолив експедиції, що досліджували землі на південь від неї. У ті ж роки інший конкістадор Ернан Кортес завершував своє завоювання та розграбування держави ацтеків. Такий досвід давав його “колегам” додатковий стимул для подальших пошуків багатих місцевих цивілізацій.

У 1524 році Пісарро разом із Дієго де Альмагро та священником Ернандо де Луке організував першу експедицію на південь від Панами. Вона виявилася невдалою. Проте вже під час наступної експедиції, у 1526 році, іспанці отримали перші конкретні відомості про багату державу інків. Завоювати цивілізацію, що мала численне населення та займала величезну територію в Андах, було непростим завданням. Але конкістадорам стала в пригоді міжусобна боротьба, яка на той час точилася в імперії. Перемогу в громадянській війні здобув Атауальпа, якого часто називають останнім імператором інків (хоча формально це не зовсім вірно, після нього були ще правителі з таким титулом). Провівши розвідку, Пісарро повернувся в Панаму, а звідти відплив до Іспанії, щоб переконати короля Карла V надати підтримку в завоюванні. У результаті Пісарро отримав королівський дозвіл на завоювання Перу, три кораблі та невеличкий військовий загін.

“Франсіско Пісарро прибув на територію сучасного північного Перу наприкінці 1531 року з невеликим військом, що складалося приблизно зі 180 чоловіків та 30 коней”, – зазначають у Бібліотеці Конгресу США.

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Ці сили більше підходили для пограбування, аніж завоювання. Але до завойовників почали приєднуватися місцеві союзники, у тому числі народи, раніше підкорені інками та незадоволені владою Атауальпи. Імператора захопили в полон підлістю у місті Кахамарка у 1532 році. А коли той сплатив величезний викуп за себе золотом і сріблом, Пісарро все одно наказав його стратити. Проте втрата лідера та військова поразка, завдана іспанцями інкам біля Кахамарки не стали вирішальними для завоювання. Інки продовжували чинити спротив, бої тривали роками. Завоювавши столицю імперії, місто Куско, 15 листопада 1533 року, Пісарро підтримав утвердження Манко Інки Юпанкі як правителя інків. Спочатку той співпрацював з іспанцями, але згодом очолив велике повстання проти них.

У 1535 році Пісарро заснував місто Ліма – нинішню столицю Перу. Але до моменту повного підкорення імперії інків не дожив.

“Протягом наступних кількох десятиліть іспанці придушили кілька повстань інків, досягнувши повного контролю до 1572 року. Іспанські суперники Пісарро вбили його в 1541 році в Лімі”, – відзначає Бібліотека Конгресу.

15 листопада 1899 року 24-річний Уїнстон Черчилль – майбутній прем’єр-міністр Великої Британії – потрапив у полон під час Англо-бурської війни. Його успішна втеча з цього полону є одним із найвідоміших епізодів насиченої біографії Черчилля. Докладніше.

15 листопада 1904 року Кінг Кемп Жиллетт запатентував винахід, який зробив його прізвище номінальним, – безпечну бритву зі змінними лезами. Докладніше.

15 листопада 1919 року в Кам’янці-Подільському відбулося останнє засідання Директорії УНР. Докладніше.

У ніч із 14 на 15 листопада 1940 року німецька авіація провела 10-годинне бомбардування міста Ковентрі у Великій Британії. Докладніше.

15 листопада 1945 року засновано Українську вільну академію наук (УВАН). Докладніше.

15 листопада 1971 року – корпорація “Intel” випустила свій перший мікропроцесор – мікросхему 4004. Докладніше.

15 листопада 1996 року американський попкороль Майкл Джексон одружився з медсестрою Деббі Роу. Саме вона народила співаку двох старших дітей. Докладніше.

Церковне свято 15 листопада

15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Також сьогодні вшановують пам’ять мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо галки та синиці ходять по землі – до швидкого снігопаду.

Якщо з калини опало все листя, то скоро почнеться справжня зима.

Що не можна робити 15 листопада

Не можна залишати полум’я без нагляду, щоб не сталося пожежі.

Не можна розводити багаття – як у дворі, так і в лісі.

Не можна бажати зла іншим людям.