Сьогодні 15 листопада 2025: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 15 листопада

15 листопада розпочинається Різдвяний (або Пилипівський) піст. Він триває 40 днів – до 24 грудня (Надвечір’я Різдва Христового). Назва “Пилипівський” або ж “Пилипівка” походить від дня пам’яті апостола Пилипа, який передує першому дню посту (апостола традиційно вшановують 14 листопада).

У світі – Міжнародний день письменників, які знаходяться в ув’язненні.

Також сьогодні: День Стіва Ірвіна (на вшанування відомого австралійського натураліста та телевізійного ведучого програм про тварин), Міжнародний день сиру і хліба, Європейський день музичної терапії, День ресторану восени (відзначають у третю суботу листопада), Всесвітній день павича.

15 листопада в історії

15 листопада 1899 року 24-річний Вінстон Черчилль – майбутній прем’єр-міністр Великої Британії – потрапив у полон під час Англо-бурської війни. Його успішна втеча з цього полону є одним із найвідоміших епізодів насиченої біографії Черчилля. Докладніше.

15 листопада 1904 року Кінг Кемп Жиллетт запатентував винахід, який зробив його прізвище номінальним, – безпечну бритву зі змінними лезами. Докладніше.

15 листопада 1919 року в Кам’янці-Подільському відбулося останнє засідання Директорії УНР. Докладніше.

У ніч із 14 на 15 листопада 1940 року німецька авіація провела 10-годинне бомбардування міста Ковентрі у Великій Британії. Докладніше.

15 листопада 1945 року засновано Українську вільну академію наук (УВАН). Докладніше.

15 листопада 1971 року – корпорація “Intel” випустила свій перший мікропроцесор – мікросхему 4004. Докладніше.

15 листопада 1996 року американський попкороль Майкл Джексон одружився з медсестрою Деббі Роу. Саме вона народила співаку двох старших дітей. Цей шлюб, як і все особисте життя Джексона, викликав багато обговорень, осудів, пліток і домислів. До одруження з Деббі Роу, у Джексона був яскравий, але нетривалий шлюб з дочкою короля рок-н-ролу Елвіса Преслі Лізою Марі. За співака вона вийшла заміж лише через два тижні після розлучення з першим чоловіком – у травні 1994 року. А розлучилися вони лише за два роки – влітку 1996-го. Протягом нетривалих подружніх стосунків пару переслідували скандали, підозри у фіктивності шлюбу та сварки. Джексон хотів дітей, однак Ліза Марі відмовляла, вважаючи, що Майкл сам ще велика дитина і не може бути батьком. Після розлучення ця пара протягом кількох років підтримувала болісні стосунки: вони зустрічалися та розходилися, преса періодично ловила їх разом.

Що ж до Деббі Роу, то з нею Джексон дружив – ще під час шлюбу з Преслі. Деббі була асистенткою дерматолога, який постійно працював з Майклом, адже у співака було хронічне захворювання – вітиліго, яке змінювало колір його шкіри. Знаючи про мрію Джексона стати батьком, Роу запропонувала народити йому дитину.

Вперше Деббі завагітніла, коли Джексон ще був офіційно одружений з Лізою Марі Преслі, хоча подружжя вже й не жило разом. У Роу відбувся викидень у березні 1996 року. Але того ж року вона завагітніла вдруге, і в листопаді Джексон офіційно одружився з нею. При цьому й під час цього шлюбу, і після його завершення, й навіть після смерті Джексона головною версією щодо його відносин із Деббі Роу було не кохання, а угода.

“Таблоїд “News of the World” опублікував цю історію під заголовком “У мене буде дитина від Майкла”. Роу вважала, що стаття News of the World була навмисно непристойною, і називала редакцію “сволотами”. Біограф Дж. Рендалл Тарабореллі пізніше зазначив, що стаття, складена на основі таємного запису розмови між Роу та її другом, була досить точною. У ній детально зазначено, що Джексон був батьком дитини, і що він виховуватиме дитину сам. Також зазначалося, що Джексон штучно запліднив Роу власними сперматозоїдами. У подальших повідомленнях стверджувалося, що стосунки були “економічними”. У своїй заяві Джексон засудив звинувачення в економічних стосунках та використанні штучного запліднення, назвавши їх “абсолютно хибними та безвідповідальними”. Попри спростування, було зазначено, що Роу отримувала мільйони доларів від Джексона як “подарунки” протягом багатьох років. Серед судових документів, поданих проти Джексона у 2002 році бізнес-менеджером Мьон Хо Лі, був детально описаний щомісячний бюджет Джексона, який включав виплату Роу в розмірі 1,5 мільйона доларів, а також будинок вартістю 1,3 мільйона доларів у 1997 році; він і Роу ніколи не жили разом”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Хай там як, у цьому дивному шлюбі народилися двоє дітей – Майкл Джозеф Джексон – молодший та Періс Майкл Кетрін Джексон. Деббі Роу не брала участі у вихованні дітей і майже не бачилася з ними. У 2000 році Джексон і Роу розлучилися. Вона отримала близько 10 мільйонів доларів і передала ексчоловікові повні права опіки над дітьми.

15 листопада 2022 року армія РФ завдала чергового масового ракетного удару по Україні, використавши близько сотні ракет. У тому числі вразила об’єкт критичної інфраструктури в Харкові. Докладніше.

Церковне свято 15 листопада

15 листопада розпочинається Різдвяний піст. Також сьогодні вшановують пам’ять мучеників і сповідників Гурія, Самона й Авіва. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо галки та синиці ходять по землі – до швидкого снігопаду.

Якщо з калини опало все листя, то скоро почнеться справжня зима.

Що не можна робити 15 листопада

Не можна залишати полум’я без нагляду, щоб не сталося пожежі.

Не можна розводити багаття – як у дворі, так і в лісі.

Не можна бажати зла іншим людям.