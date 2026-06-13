Глухий кут на фронті й “сафарі” на людей у прикордонні Харківщини – огляд

Росіяни хотіли повторити Другу світову, а повторюють Першу. У прикордонні – «сафарі на людей». «Шахеди» атакують психіку харківців. На окружній закривають пробій в антидроновому захисті. Детальніше – в огляді медіагупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

На фронті без змін. Повномасштабна війна РФ проти України 10 червня за тривалістю зрівнялася з Першою світовою. І виглядає все більше як Перша світова. Росіяни продовжують свій безкінечний наступ. Мають значні втрати, але не мають просування. Кількість боїв на Харківщині з початку червня знизилася, порівняно з травнем. Генштаб жодного разу не фіксував більш як 20 російських атак на добу. Аналітики групи DeepState в цей період не коригували мапу фронту.

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Війна з цивільними

Поки фронт стагнує, терор проти мирного населення зростає. Це не новина. Подібну тактику загарбники застосовують із самого початку вторгнення. Проте саме зараз, під час очевидного провалу російського наступу, кількість тривог і вибухів у Харкові зросла в рази, а в прикордонні небо безперервно зудить дронами.

«Ми бачимо, що інтенсивність обстрілів всього по регіону зросла на 72,8% порівняно з 2025 роком. Якщо говорити виключно про місто Харків, то на 62% виросла інтенсивність обстрілів», – повідомляв начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Зараз ціль – це виключно цивільна інфраструктура, це залізнична інфраструктура, це критична інфраструктура, це енергетичні об’єкти. Ну і плюс ворог постійно намагається тримати сигнал повітряної тривоги, запускаючи один-два дрони, три дрони постійно на досить невеликому проміжку часу. Однак це постійно впродовж 24 годин», – зазначав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Противник не б’є по військових об’єктах. Усі влучання були поряд чи в житлові будинки харків’ян. Тобто така тактика, яка зараз є, – це те, що я казав із з початку війни. Мета нашого ворога сьогодні — зробити так, щоб з міста виїжджали люди, щоб люди залишали свої міста і не проживали в своїх містах», – вважає мер Харкова Ігор Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Цього тижня Харків пережив серію масованих атак. 10 червня наліт дронів був майже безперервним, кількість постраждалих сягнула десяти. Чи змусить це людей виїжджати з Харкова? Практика попередніх років показала: ні. Така тактика проти мільйонного міста наразі виглядає більше як безсила помста, ніж як ефективний спосіб досягнення військової чи то політичної цілі.

Сафарі на людей у прикордонні

Ситуація в прикордонні Харківської області – інакша. Там російським загарбникам вдалося зробити життя людей абсолютно нестерпним. І в першу чергу – через FPV. Американський Інститут вивчення війни констатує: «Російські війська продовжують свою кампанію «сафарі на людей» у Харківській області». Удари дронів по цивільних відбуваються фактично щодня. 4 червня FPV атакував дві родини, які йшли вулицею в Губарівці Богодухівського району. 5 червня – удар по автівці в тому ж районі, загинула пасажирка. 6 загинув житель села Лобанівка, який їхав скутером. На Чугуївщині знищена автівка, поранена жінка. 7 дрон убив вибухотехніка поліції на Ізюмщині. 8 – п’ятеро поранених FPV в Куп’янському районі, загиблий в Золочівській громаді. 9 – приліт БпЛА між Руською Лозовою та Питомником. Загинула жінка. Радник Міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов заявив про загрозу транспортному сполученню на трасі Харків – Суми. Через FPV перекрита частина окружної дороги Харкова. Тож загроза «сафарі на людей» наближається до обласного центру.

«На жаль, розвиток сучасних технологій дозволяє ворогу здійснювати удари і по місту Харків, використовуючи FPV-дрони. Використовує ворог FPV-дрони двома способами. Першим способом — це встановлюючи додатковий ретранслятор на безпілотний літальний апарат “Молния-1”. Друге: ворог почав використовувати збільшені котушки, які дають можливість уражати об’єкти на відстані 30-40 км», – розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі з дроновою загрозою для Харкова борються кількома способами. Перший – це РЕБ і робота ППО. Другий – антидронові сітки. Приліт по окружній стався через те, що невеличку ділянку не захистили через технічні складнощі. Зараз цю проблему розв’язують.

«Є певна ділянка, яку дуже важко, з тих чи інших причин, технічно закрити. Зараз, я думаю, що до 10 днів, і ми це зробимо. І далі ми будемо відкривати цю ділянку, в тому числі для цивільних автомобілів, однак знову ж таки з’являться нові дорожні знаки. Там, де ми не рекомендуємо цивільному транспорту все ж таки їздити. Тому що, звичайно, сітки не врятують від «шахеда», сітки не врятують подекуди від «ланцета», подекуди у нас є факти пробивання сіток «молниями» і все інше», – підкреслив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Керівництво області та військові зі зрозумілих причин не схильні ділитися подробицями захисту від FPV, який вибудовують навколо Харкова. Така чутлива інформація не має потрапити до ворога. Проте роботи очевидно йдуть – після підриву дроном фури на окружній 21 травня більше випадків нальотів на околиці міста не фіксували.