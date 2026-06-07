“Треба думати, що робити” – РФ взялася за трасу між Харковом та Сумами

Фахівець у сфері військових радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов констатував, що з початку червня ворог почав активно обстрілювати транспортне сполучення між Харковом та Сумами.

“Для цього обрано ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону — на відстані 20 кілометрів.

Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити”, – написав він.

Відео: Сергій Флеш/фейсбук

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що атаки РФ на Харківщині в Інституті вивчення війни вже називають «сафарі на людей». Аналітики написали це, реагуючи на повідомлення про атаку FPV-дронів на цивільних у Губарівці Богодухівського району. Тоді російський FPV-дрон атакував дві родини, які йшли вулицею. Поранення отримали шестеро мирних жителів, включаючи двох дітей. Крім того, 5 червня російський БпЛА атакував ВАЗ-2107 на дорозі у Богодухівському районі. Загинула 44-річна пасажирка, постраждали двоє чоловіків: 24-річний водій та 47-річний пасажир.