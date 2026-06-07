«Надо думать, что делать» – РФ взялась за трассу между Харьковом и Сумами
Специалист в сфере военных радиотехнологий и советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов констатировал, что с начала июня враг начал активно обстреливать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами.
«Для этого выбран участок в районе Богодухова, который расположен ближе всего к границе — на расстоянии 20 километров. Просьбы к водителям быть внимательными в этой ситуации звучат глупо, надо думать, что делать», – написал он.
Видео: Сергей Флеш/Facebook
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что атаки РФ на Харьковщине в Институте изучения войны уже называют «сафари на людей». Аналитики написали это, реагируя на сообщение об атаке FPV гражданских в Губаревке Богодуховского района. Тогда российский FPV-дрон атаковал две семьи, которые шли по улице. Ранения получили шесть мирных жителей, включая двух детей. Кроме того, 5 июня российский БпЛА атаковал ВАЗ-2107 на дороге в Богодуховском районе. Погибла 44-летняя пассажирка, пострадали двое мужчин: 24-летний водитель и 47-летний пассажир.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 09:20;