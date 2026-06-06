Сафари на людей на Харьковщине: FPV убил мужчину на скутере

FPV-дрон ударил по скутеру, на котором житель Дергачевской громады утром 6 июня ехал за продуктами. Погибший — из села Лобановка.

«По предварительной информации, событие произошло сегодня около 6:00 на автодороге между Прудянкой и Слатино, когда мужчина ехал на скутере в сторону Слатино за продуктами питания», — написал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Напомним, 5 июня российский БпЛА атаковал ВАЗ-2107 на дороге в Богодуховском районе. Погибла 44-летняя пассажирка, пострадали двое мужчин: 24-летний водитель и 47-летний пассажир.

В Институте изучения войны происходящее в Харьковской области уже называют «сафари на людей».

«Российские войска продолжают свою кампанию «сафари на людей» в Харьковской области, — отметили аналитики ISW в обзоре за 5 июня, реагируя на сообщение об атаке FPV гражданских в Губаревке. — Российский беспилотник с видом от первого лица (FPV) атаковал две семьи, идущие по улице в Губаревке, ранив шесть мирных жителей, включая двух детей. ISW продолжает оценивать, что российские войска расширяют использование тактики «сафари на людей», применявшейся в Херсонской области, на другие районы и прибегают к использованию террора для сокрытия недостатков России на поле боя».