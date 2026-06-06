Более 60 БпЛА атаковали Харьковскую область, Синегубов сообщил о последствиях
В течение минувших суток по Харьковщине прилетали БпЛА разных типов: «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны, «Ланцеты». Есть погибший и пострадавшие.
«В Харькове пострадала 52-летняя женщина; в с. Паляничники Богодуховской общины погибла 43-летняя женщина, пострадали мужчины 24, 47, 33 лет; в г. Богодухов получил ранения 39-летний мужчина; в пос. Эсхар Новопокровской громады пострадала 74-летняя женщина», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, под ударами были Харьков и 19 населенных пунктов области. В областном центре враг в течение суток атаковал Основянский, Немышлянский и Новобаварский районы. Повреждены пять частных домов, учебное заведение и автомобиль. В Харьковской области досталось Богодуховскому району: повреждена железнодорожная инфраструктура в селе Губаревка, частные дома, автомобили и электросети в других населенных пунктах. В Купянском районе пострадал автомобиль почты, в Изюмском и Чугуевском — АЗС. Есть и другие разрушения.
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Напомним, утром 6 июня был «прилет» по Харькову: в Салтовском районе поврежден фасад и окна административного здания.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 08:59;