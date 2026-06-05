Погибшая и двое раненых: БпЛА атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине
В результате удара российского БпЛА погибла женщина, двое мужчин получили ранения, сообщает Нацполиция.
5 июня россияне атаковали гражданский автомобиль ВАЗ-2107 на автодороге в Богодуховском районе. Взрыв вражеского беспилотника произошел возле машины. 44-летняя пассажирка получила тяжелые, несовместимые с жизнью ранения и погибла на месте.
Двое мужчин – 24-летний водитель и 47-летний пассажир — тоже пострадали. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших отвезли в больницу для предоставления необходимой помощи.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 18:47;