Погибшая и двое раненых: БпЛА атаковал гражданский автомобиль на Харьковщине

В результате удара российского БпЛА погибла женщина, двое мужчин получили ранения, сообщает Нацполиция.

5 июня россияне атаковали гражданский автомобиль ВАЗ-2107 на автодороге в Богодуховском районе. Взрыв вражеского беспилотника произошел возле машины. 44-летняя пассажирка получила тяжелые, несовместимые с жизнью ранения и погибла на месте.

Двое мужчин – 24-летний водитель и 47-летний пассажир — тоже пострадали. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших отвезли в больницу для предоставления необходимой помощи.