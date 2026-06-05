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Загибла і двоє поранених: БпЛА атакував цивільну автівку на Харківщині

Події 18:47   05.06.2026
Оксана Якушко
Загибла і двоє поранених: БпЛА атакував цивільну автівку на Харківщині

Внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення, повідомляє Нацполіція.

5 червня росіяни атакували цивільний автомобіль ВАЗ-2107 на автодорозі в Богодухівському районі. Вибух ворожого безпілотника стався біля машини. 44-річна пасажирка отримала важкі, несумісні з життям поранення, та загинула на місці.

Двоє чоловіків – 24-річний водій і 47-річний пасажир теж постраждали. Вони отримали вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілих відвезли до лікарні для надання необхідної допомоги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 18:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення, повідомляє Нацполіція.".