Загибла і двоє поранених: БпЛА атакував цивільну автівку на Харківщині

Внаслідок удару російського БпЛА загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення, повідомляє Нацполіція.

5 червня росіяни атакували цивільний автомобіль ВАЗ-2107 на автодорозі в Богодухівському районі. Вибух ворожого безпілотника стався біля машини. 44-річна пасажирка отримала важкі, несумісні з життям поранення, та загинула на місці.

Двоє чоловіків – 24-річний водій і 47-річний пасажир теж постраждали. Вони отримали вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілих відвезли до лікарні для надання необхідної допомоги.