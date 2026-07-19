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КАБами вдарили по Слатиному та Ізюму: мати з дитиною опинилися під завалами

Події 07:19   19.07.2026
Оксана Горун
КАБами вдарили по Слатиному та Ізюму: мати з дитиною опинилися під завалами

Увечері 18 липня російська армія атакувала дві громади Харківської області КАБами. Є поранені.

Близько 21:00 російські війська завдали удару 4 керованими авіабомбами по Слатиному. Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка — у стані середньої тяжкості. Також поранення отримали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження“, – повідомив уночі 19 липня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його інформацією, у постраждалих чоловіків – контузія, черепно-мозкові та інші травми, вони обидва у лікарні. У Слатиному пошкоджені приватні будинки та службова автівка газорозподільного підприємства. Також Задоренко уточнив, що в результаті удару по електропідстанції в Дергачах поранені чотири працівники енергетичного підприємства.

Близько 22:55 КАБи вдарили ще по одній громаді в Харківській області – під атакою був Ізюм. Місцева МВА повідомила про влучання в північній частині міста.

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“Є попередня інформація про руйнування і пошкодження закладів освіти, скління багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь. Є часткове знеструмлення абонентів електромережі”, – поінформували в Ізюмській МВА.

Також під бомбардуванням близько 21:15 18 липня був Золочів. Там пошкоджені приміщення Центру зайнятості, приватні будинки та цивільна інфраструктура. Частина селища знеструмлена, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської МВА Віктор Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 18 липня російська армія атакувала дві громади Харківської області КАБами. Є поранені".