Троє загиблих, поранені: РФ атакувала передмістя Харкова 19 липня (доповнено)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 19 липня повідомив про трагічні наслідки російського удару під Харковом.

Доповнено о 12:34. Кількість постраждалих через “прильоти” в передмісті Харкова зросла до 16.

“Наразі до лікарень доставлені дев’ять постраждалих, троє – у важкому стані”, – повідомив начальник ХОВА.

12:09. “Ворог атакував передмістя Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок “прильотів” три людини загинули, ще 13 – постраждали. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі”, – написав Синєгубов вдень 19 липня.

Коли саме був приліт, начальник ХОВА не уточнив. Перед цим у Харкові оголосили повітряну тривогу – об 11:41. ПС ЗСУ інформували про БпЛА, який летів у бік Балаклії.

Тим часом моніторингові канали попереджали про загрозу “бандеролі” – саме для передмістя.