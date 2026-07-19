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Троє загиблих, поранені: РФ атакувала передмістя Харкова 19 липня (доповнено)

Події 12:34   19.07.2026
Оксана Горун
Троє загиблих, поранені: РФ атакувала передмістя Харкова 19 липня (доповнено)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 19 липня повідомив про трагічні наслідки російського удару під Харковом.

Доповнено о 12:34. Кількість постраждалих через “прильоти” в передмісті Харкова зросла до 16.

“Наразі до лікарень доставлені дев’ять постраждалих, троє – у важкому стані”, – повідомив начальник ХОВА.

12:09. “Ворог атакував передмістя Харкова. За попередньою інформацією, внаслідок “прильотів” три людини загинули, ще 13 – постраждали. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі”, – написав Синєгубов вдень 19 липня.

Коли саме був приліт, начальник ХОВА не уточнив. Перед цим у Харкові оголосили повітряну тривогу – об 11:41. ПС ЗСУ інформували про БпЛА, який летів у бік Балаклії.

Тим часом моніторингові канали попереджали про загрозу “бандеролі” – саме для передмістя.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 19 липня повідомив про трагічні наслідки російського удару під Харковом".