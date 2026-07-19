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Впав із 5 поверху: в Харкові загинув трирічний хлопчик – поліція

Події 20:39   19.07.2026
Оксана Горун
Впав із 5 поверху: в Харкові загинув трирічний хлопчик – поліція

Трагедія сталася 19 липня в Харкові. У момент, коли малюк впав з вікна, вдома були його мама та семирічний брат.

19 липня близько 16:25 до поліції надійшло повідомлення про падіння хлопчика з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку в Салтівському районі міста. Від отриманих травм дитина загинула. На момент трагедії у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її 7-річний син“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі встановлюють усі обставини трагедії. За фактом відкрили кримінальне провадження.

Дитина випала з вікна в Харкові і розбився 3

Поліціянти закликали батьків чи опікунів не залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час.

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“Відчинені вікна та балкони становлять смертельну небезпеку для дітей. Не покладайтеся на москітні сітки — вони не здатні витримати вагу дитини. Подбайте про встановлення спеціальних блокаторів або обмежувачів відкривання вікон і не розміщуйте поблизу них меблі, які можуть допомогти дитині самостійно дістатися до підвіконня”, – попереджають у ГУНП.

На одному з опублікованих поліцією фото видно склад речей на балконі, який міг стати “сходами” для малюка.

Дитина випала з вікна у Харкові та розбилась

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 20:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "рагедія сталася 19 липня в Харкові. У момент, коли малюк впав з вікна, вдома були його мама та семирічний брат".