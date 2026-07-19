Впав із 5 поверху: в Харкові загинув трирічний хлопчик – поліція

Трагедія сталася 19 липня в Харкові. У момент, коли малюк впав з вікна, вдома були його мама та семирічний брат.

“19 липня близько 16:25 до поліції надійшло повідомлення про падіння хлопчика з вікна п’ятого поверху багатоквартирного будинку в Салтівському районі міста. Від отриманих травм дитина загинула. На момент трагедії у квартирі перебували 29-річна мати дитини та її 7-річний син“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі встановлюють усі обставини трагедії. За фактом відкрили кримінальне провадження.

Поліціянти закликали батьків чи опікунів не залишати маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час.

“Відчинені вікна та балкони становлять смертельну небезпеку для дітей. Не покладайтеся на москітні сітки — вони не здатні витримати вагу дитини. Подбайте про встановлення спеціальних блокаторів або обмежувачів відкривання вікон і не розміщуйте поблизу них меблі, які можуть допомогти дитині самостійно дістатися до підвіконня”, – попереджають у ГУНП.

На одному з опублікованих поліцією фото видно склад речей на балконі, який міг стати “сходами” для малюка.