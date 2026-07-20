Live

П’яний водій їхав у комендантську годину в Харкові й хотів відкупитись за $300

Суспільство 12:07   20.07.2026
Вікторія Яковенко
П’яний водій їхав у комендантську годину в Харкові й хотів відкупитись за $300 Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Сьогодні, 20 липня, близько опівночі у Салтівському району за порушення комендантської години копи зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. Громадянин погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1,92 проміле. З результатом огляду чоловік був не згоден, тож вирішив пройти повторний огляд у закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка», – зазначили правоохоронці.

Копи кажуть: під час оформлення адміністративних матеріалів водій почав пропонувати неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, чоловік продовжував наполягати на своєму.

Тож правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, на Харківщині у червні сталося 257 аварій, із яких 71 – з потерпілими. Внаслідок ДТП шість людей загинули та 96 отримали травми, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Зарядити гаджети та підготуватися до відключень радять жителям Дергачів

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

П’яний водій їхав у комендантську годину в Харкові й хотів відкупитись за $300
П’яний водій їхав у комендантську годину в Харкові й хотів відкупитись за $300
20.07.2026, 12:07
Четверо загиблих та майже пів сотні постраждалих за добу через удари РФ
Четверо загиблих та майже пів сотні постраждалих за добу через удари РФ
20.07.2026, 08:51
На Харківщині на годину спізнюються приміські електрички
На Харківщині на годину спізнюються приміські електрички
20.07.2026, 07:20
Літнього чоловіка атакував російський БпЛА у Козачій Лопані – Задоренко
Літнього чоловіка атакував російський БпЛА у Козачій Лопані – Задоренко
20.07.2026, 09:51
Сьогодні 20 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 липня 2026: яке свято та день в історії
20.07.2026, 06:00
Потрібно ухвалювати нестандартні рішення – Терехов про підготовку до зими
Потрібно ухвалювати нестандартні рішення – Терехов про підготовку до зими
19.07.2026, 22:04

Новини за темою:

19.07.2026
Впав із 5 поверху: в Харкові загинув трирічний хлопчик – поліція
19.07.2026
Посилюємо безпеку медиків і пацієнтів – Синєгубов про підземну лікарню
19.07.2026
Потрібно ухвалювати нестандартні рішення – Терехов про підготовку до зими
19.07.2026
Чи роблять сітки на АЗС у Харкові їх безпечнішими – відповідь Терехова
19.07.2026
“Бандеролями” вдарили по терміналу Нової пошти під Харковом: є загиблі (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «П’яний водій їхав у комендантську годину в Харкові й хотів відкупитись за $300», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 12:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 20 липня, близько опівночі у Салтівському району за порушення комендантської години копи зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки.".