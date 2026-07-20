П’яний водій їхав у комендантську годину в Харкові й хотів відкупитись за $300

Сьогодні, 20 липня, близько опівночі у Салтівському району за порушення комендантської години копи зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. Громадянин погодився пройти огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1,92 проміле. З результатом огляду чоловік був не згоден, тож вирішив пройти повторний огляд у закладі охорони здоров’я, результат якого підтвердив нетверезість чоловіка», – зазначили правоохоронці.

Копи кажуть: під час оформлення адміністративних матеріалів водій почав пропонувати неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, чоловік продовжував наполягати на своєму.

Тож правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, на Харківщині у червні сталося 257 аварій, із яких 71 – з потерпілими. Внаслідок ДТП шість людей загинули та 96 отримали травми, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Зарядити гаджети та підготуватися до відключень радять жителям Дергачів