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Нарубав на нову справу: під Куп’янськом затримали колишнього колаборанта

Події 20:47   20.07.2026
Олена Нагорна
Нарубав на нову справу: під Куп’янськом затримали колишнього колаборанта

У Куп’янському районі правоохоронці викрили місцевого жителя, який після судимості за колабораційну діяльність влаштував незаконну вирубку деревини. Збитки територіальній громаді перевищують 110 тисяч гривень.

Наприкінці січня 2026 року мешканець села Семенівка приїхав до полезахисної лісосмуги з бензопилою. Не маючи жодних дозвільних документів, він спиляв 14 ясенів, завантажив їх у причіп трактора та планував відвезти на продаж, повідомили в обласній прокуратурі.

Однак того ж дня чоловіка зупинили співробітники поліції та вилучили незаконно зрубану деревину.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Чугуївському районі правоохоронці вдома у місцевого мешканця вилучили понад пів тисячі кущів маку та коноплі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 20:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі правоохоронці викрили місцевого жителя, який після судимості за колабораційну діяльність влаштував незаконну вирубку деревини.".