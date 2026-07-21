FPV били по машинах та АЗС, «італмас» атакував будинок – п’ятеро постраждалих

У Харківській облпрокуратурі поінформували, що через ворожі атаки у Харкові постраждали п’ятеро людей. За даними правоохоронців, росіяни били по трьох районах – Шевченківському, Немишлянському та Київському.

Близько 22:25 FPV-дрон атакував припарковане авто у Шевченківському районі – обійшлося без постраждалих.

Ще один FPV-дрон ударив по АЗС у Київському районі близько 00:05. Там внаслідок влучання також пошкоджено авто. Постраждалих через “приліт” немає.

“Близько 04:05 російська армія завдала удару БПЛА, попередньо типу «Італмас», по Немишлянському району Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено приватний житловий будинок, виникла пожежа. Гостру реакцію на стрес зазнали п’ятеро людей: двоє чоловіків, дві жінки та 13-річна дівчинка”, – додали у прокуратурі.