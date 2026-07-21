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FPV били по машинах та АЗС, «італмас» атакував будинок – п’ятеро постраждалих

Події 08:40   21.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV били по машинах та АЗС, «італмас» атакував будинок – п’ятеро постраждалих

У Харківській облпрокуратурі поінформували, що через ворожі атаки у Харкові постраждали п’ятеро людей. За даними правоохоронців, росіяни били по трьох районах – Шевченківському, Немишлянському та Київському. 

Близько 22:25 FPV-дрон атакував припарковане авто у Шевченківському районі – обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харкова 21 липня

Ще один FPV-дрон ударив по АЗС у Київському районі близько 00:05. Там внаслідок влучання також пошкоджено авто. Постраждалих через “приліт” немає.

Обстріли Харкова 21 липня

“Близько 04:05 російська армія завдала удару БПЛА, попередньо типу «Італмас», по Немишлянському району Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено приватний житловий будинок, виникла пожежа. Гостру реакцію на стрес зазнали п’ятеро людей: двоє чоловіків, дві жінки та 13-річна дівчинка”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 08:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі поінформували, що через ворожі атаки у Харкові постраждали п’ятеро людей. За даними правоохоронців, росіяни били по трьох районах".