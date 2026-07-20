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Сьогодні 20 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   20.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 20 липня 2026: яке свято та день в історії

20 липня в Україні День шахів. У цей день 2023 року розпочалася історія харківської метрошколи. У 1969-му космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. У 1944-му німецькі змовники реалізували найбільш успішний замах на Гітлера. У 1917-му підписали Корфську декларацію, яка запустила процес створення Югославії. У 1402-му відбулася Ангорська битва, в якій Тимур (Тамерлан) розбив султана Баязіда I.

Свята та пам’ятні дати 20 липня

20 липня в Україні та світі – День шахів.

У світі – Міжнародний день Місяця та День освоєння космосу.

Третій понеділок липня – це День “Обійміть своїх дітей”.

Також сьогодні: Міжнародний день торта, Всесвітній день стрибка.

20 липня в історії

20 липня 1402 року відбулася Ангорська битва (також відома як битва при Анкарі). У ній війська тюрко-монгола Тимура (Тамерлана) розбили армію османського султана Баязіда I. Детальніше.

20 липня 1917 року підписали Корфську декларацію, згідно з якою південнослов’янські народи (у тому числі ті, землі яких входили до Австро-Угорщини) утворювали свою державу – Королівство Сербів, Хорватів та Словенців. Докладніше.

20 липня 1924 року заснували Міжнародну шахову федерацію. Саме тому цього дня у світі та Україні – День шахів.

20 липня 1944 року стався найвідоміший (і найрезультативніший) замах на Адольфа Гітлера. Докладніше.

Замах на Гітлера у 1944 році
Приміщення, де стався замах на Гітлера після вибуху. Фото: Bundesarchiv

20 липня 1969 року космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. До екіпажу входили вже легендарні астронавти: Ніл Армстронг, Майкл Коллінз та Едвін Олдрін. Докладніше.

20 липня 2023 року розпочалася історія метрошколи в Харкові. Цього дня мер Ігор Терехов заявив, що дітей навчатимуть у метро, щоб убезпечити від російських ракет. Докладніше.

Церковне свято 20 липня

20 липня вшановують пам’ять  пророка Іллі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 20 липня кішка активно вмивається, зосередившись на морді, то буде похолодання.

Якщо піде дощ, то мокра погода триватиме довго, а залишок року буде неврожайним.

Що не можна робити 20 липня

Не можна збирати ягоди, полювати та рибалити.

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Не можна ходити в ліс.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 липня в Україні День шахів. У цей день 2023 року розпочалася історія харківської метрошколи".