Сьогодні 20 липня: яке свято та день в історії

20 липня в Україні та світі – День шахів. Цього дня рік тому мер Харкова Ігор Терехов заявив, що школярів у місті навчатимуть у метро. У 1969-му космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. У 1944-му німецькі змовники реалізували найбільш успішний замах на Гітлера. У 1917-му підписали Корфську декларацію, яка запустила процес створення Югославії.

Свята та пам’ятні дати 20 липня

20 липня в Україні та світі – День шахів.

Також зазначають: Всесвітній день стрибка, Міжнародний день торта, Свято Перуна.

20 липня в історії

20 липня 1917 року підписали Корфську декларацію, згідно з якою південнослов’янські народи (у тому числі ті, землі яких входили до Австро-Угорщини) утворювали свою державу – Королівство Сербів, Хорватів та Словенців. Детальніше.

20 липня 1924 року заснували Міжнародну шахову федерацію. Саме тому цього дня у світі та Україні – День шахів.

20 липня 1944 року стався найвідоміший (і найрезультативніший) замах на Адольфа Гітлера. Цього дня полковник Вермахту Клаус Шенк фон Штауффенберґ під час наради у ставці фюрера “Вольфшанце” у Східній Пруссії залишив валізу з вибухівкою просто під столом Гітлера та зміг вчасно залишити приміщення. Але, за збігом обставин, вибухівка вбила кількох учасників наради, а сам головний нацист отримав лише поранення. Паралельно із замахом на Гітлера була здійснена спроба державного перевороту – відома як операція “Валькірія”. Детальніше.

20 липня 1969 року космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. До екіпажу входили вже легендарні астронавти: Ніл Армстронг, Майкл Коллінз та Едвін Олдрін. Детальніше.

20 липня 2023 року мер Харкова Ігор Терехов заявив, що школярів у місті навчатимуть у метро, ​​щоб убезпечити від російських ракет. Ця заява прозвучала на тлі публічної дискусії між мерією та ХОВА щодо якості простих укриттів, що створені в підвалах шкіл. На початку Рада оборони Харківської області дозволила офлайн у школах, де створені укриття, що відповідають Державним будівельним нормам. Однак згодом, реагуючи на громадський резонанс, начальник ХОВА Олег Синєгубов розшифрував цю позицію: він зазначив, що йшлося про вимоги не до найпростіших, а протирадіаційних укриттів. Мерія, яка вже заявила про готовність десятків укриттів у школах, досить швидко оговталася від новини та знайшла вихід із ситуації. Ним стала перша (та й досі єдина) в Україні метрошкола. Класи були готові вже першого вересня.

А уроки під землею розпочалися з понеділка, четвертого вересня. Протягом навчального року кількість станцій підземки, де створили класи, зросла до п’яти, а наприкінці березня Терехов повідомив, що під навчальний процес облаштовуватимуть ще одну. Також продовженням проєкту безпечного навчання стало створення підземних шкіл. Першу таку школу відкрили 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова. А мер повідомив, що до початку нового навчального року в Харкові планують побудувати ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони.

Церковне свято 20 липня

20 липня вшановують пам’ять пророка Іллі. Він – один із найвідоміших пророків. Народився за 900 років до Різдва Христового. З юних років жив у пустелі, постився та молився. За часів царювання Ахава-Ідолопоклонника прийшов до царя за божою волею, аби повідомити: якщо цар і його народ не звернуться до істинного Бога, то їх спіткає голод. Ахав не послухався пророка, і в країні настала посуха та великий голод. Під час голоду Ілля прожив рік у пустелі, куди йому носили їжу ворони, та понад два роки в однієї вдови у Сарепті. Через три з половиною роки Ілля повернувся в Ізраїльське царство і сказав цареві та всьому народові, що всі лиха ізраїльтян походять від того, що вони забули істинного Бога і стали поклонятися ідолові Ваалу. Він запропонував зробити два жертовники – один Ваалу, а інший – Богу та подивитися, хто з них допоможе. Спочатку принесли жертву Ваалу, а жерці просили того прислати з неба вогонь. Але відповіді не було. Тоді Ілля зробив свій жертовник: поклав дрова, полив їх перед водою і почав молитися Богу – і раптом з неба впав вогонь і попалив не тільки дрова та жертву, а й воду та каміння жертовника. Побачивши це диво, люди повернулися до істинного Бога.

За своє ревне служіння Богу, Ілля був взятий живим на небо у вогняній колісниці. У Преображенні Господньому він з’явився разом із пророком Мойсеєм і став перед Ісусом Христом, розмовляючи з ним на горі Фавор. За переказами церкви, пророк Ілля буде предтечею страшного Другого пришестя Христа на землю й під час проповіді прийме тілесну смерть.

Народні прикмети

Якщо 20 липня кішка активно вмивається, зосередившись на морді, то буде похолодання.

Якщо піде дощ, то мокра погода триватиме довго, а залишок року буде неврожайним.

Що не можна робити 20 липня

Не можна збирати ягоди, полювати та рибалити.

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Не можна ходити в ліс.