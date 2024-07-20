Сьогодні 20 липня: яке свято та день в історії
20 липня в Україні та світі – День шахів. Цього дня рік тому мер Харкова Ігор Терехов заявив, що школярів у місті навчатимуть у метро. У 1969-му космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. У 1944-му німецькі змовники реалізували найбільш успішний замах на Гітлера. У 1917-му підписали Корфську декларацію, яка запустила процес створення Югославії.
Свята та пам’ятні дати 20 липня
20 липня в Україні та світі – День шахів.
Також зазначають: Всесвітній день стрибка, Міжнародний день торта, Свято Перуна.
20 липня в історії
20 липня 1917 року підписали Корфську декларацію, згідно з якою південнослов’янські народи (у тому числі ті, землі яких входили до Австро-Угорщини) утворювали свою державу – Королівство Сербів, Хорватів та Словенців. Детальніше.
20 липня 1924 року заснували Міжнародну шахову федерацію. Саме тому цього дня у світі та Україні – День шахів.
20 липня 1944 року стався найвідоміший (і найрезультативніший) замах на Адольфа Гітлера. Цього дня полковник Вермахту Клаус Шенк фон Штауффенберґ під час наради у ставці фюрера “Вольфшанце” у Східній Пруссії залишив валізу з вибухівкою просто під столом Гітлера та зміг вчасно залишити приміщення. Але, за збігом обставин, вибухівка вбила кількох учасників наради, а сам головний нацист отримав лише поранення. Паралельно із замахом на Гітлера була здійснена спроба державного перевороту – відома як операція “Валькірія”. Детальніше.
20 липня 1969 року космічний корабель США “Аполлон-11” здійснив першу в історії людства посадку на Місяць. До екіпажу входили вже легендарні астронавти: Ніл Армстронг, Майкл Коллінз та Едвін Олдрін. Детальніше.
20 липня 2023 року мер Харкова Ігор Терехов заявив, що школярів у місті навчатимуть у метро, щоб убезпечити від російських ракет. Ця заява прозвучала на тлі публічної дискусії між мерією та ХОВА щодо якості простих укриттів, що створені в підвалах шкіл. На початку Рада оборони Харківської області дозволила офлайн у школах, де створені укриття, що відповідають Державним будівельним нормам. Однак згодом, реагуючи на громадський резонанс, начальник ХОВА Олег Синєгубов розшифрував цю позицію: він зазначив, що йшлося про вимоги не до найпростіших, а протирадіаційних укриттів. Мерія, яка вже заявила про готовність десятків укриттів у школах, досить швидко оговталася від новини та знайшла вихід із ситуації. Ним стала перша (та й досі єдина) в Україні метрошкола. Класи були готові вже першого вересня.
А уроки під землею розпочалися з понеділка, четвертого вересня. Протягом навчального року кількість станцій підземки, де створили класи, зросла до п’яти, а наприкінці березня Терехов повідомив, що під навчальний процес облаштовуватимуть ще одну. Також продовженням проєкту безпечного навчання стало створення підземних шкіл. Першу таку школу відкрили 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова. А мер повідомив, що до початку нового навчального року в Харкові планують побудувати ще три підземні школи, розглядають Новобаварський, Холодногірський та Шевченківський райони.
Церковне свято 20 липня
20 липня вшановують пам’ять пророка Іллі. Він – один із найвідоміших пророків. Народився за 900 років до Різдва Христового. З юних років жив у пустелі, постився та молився. За часів царювання Ахава-Ідолопоклонника прийшов до царя за божою волею, аби повідомити: якщо цар і його народ не звернуться до істинного Бога, то їх спіткає голод. Ахав не послухався пророка, і в країні настала посуха та великий голод. Під час голоду Ілля прожив рік у пустелі, куди йому носили їжу ворони, та понад два роки в однієї вдови у Сарепті. Через три з половиною роки Ілля повернувся в Ізраїльське царство і сказав цареві та всьому народові, що всі лиха ізраїльтян походять від того, що вони забули істинного Бога і стали поклонятися ідолові Ваалу. Він запропонував зробити два жертовники – один Ваалу, а інший – Богу та подивитися, хто з них допоможе. Спочатку принесли жертву Ваалу, а жерці просили того прислати з неба вогонь. Але відповіді не було. Тоді Ілля зробив свій жертовник: поклав дрова, полив їх перед водою і почав молитися Богу – і раптом з неба впав вогонь і попалив не тільки дрова та жертву, а й воду та каміння жертовника. Побачивши це диво, люди повернулися до істинного Бога.
За своє ревне служіння Богу, Ілля був взятий живим на небо у вогняній колісниці. У Преображенні Господньому він з’явився разом із пророком Мойсеєм і став перед Ісусом Христом, розмовляючи з ним на горі Фавор. За переказами церкви, пророк Ілля буде предтечею страшного Другого пришестя Христа на землю й під час проповіді прийме тілесну смерть.
Народні прикмети
Якщо 20 липня кішка активно вмивається, зосередившись на морді, то буде похолодання.
Якщо піде дощ, то мокра погода триватиме довго, а залишок року буде неврожайним.
Що не можна робити 20 липня
Не можна збирати ягоди, полювати та рибалити.
Не можна купатися у відкритих водоймах.
Не можна ходити в ліс.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні 20 липня: яке свято та день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2024 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 липня в Україні та світі – День шахів. Цього дня рік тому мер Харкова Ігор Терехов заявив, що школярів у місті навчатимуть у метро".