Терехов показав, як у метро-школі почався перший навчальний день (фото)
Фото: Ігор Терехов
Відсьогодні, 4 вересня, на станціях метрополітену в Харкові почалися заняття для учнів.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, освітній процес у метро йде за графіком.
«Став свідком першого дня навчання наших дітей у комбінованому форматі. Був радий знову побачити їх за партами, хоча й шкода, що не у стінах рідних шкіл», – зазначив мер.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 4 вересня, на станціях метрополітену в Харкові почалися заняття для учнів.".