Терехов показав, як у метро-школі почався перший навчальний день (фото)

Відсьогодні, 4 вересня, на станціях метрополітену в Харкові почалися заняття для учнів.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, освітній процес у метро йде за графіком.

«Став свідком першого дня навчання наших дітей у комбінованому форматі. Був радий знову побачити їх за партами, хоча й шкода, що не у стінах рідних шкіл», – зазначив мер.