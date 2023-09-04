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Терехов показав, як у метро-школі почався перший навчальний день (фото)

Суспільство 13:41   04.09.2023
Вікторія Яковенко
Терехов показав, як у метро-школі почався перший навчальний день (фото) Фото: Ігор Терехов

Відсьогодні, 4 вересня, на станціях метрополітену в Харкові почалися заняття для учнів.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, освітній процес у метро йде за графіком.

«Став свідком першого дня навчання наших дітей у комбінованому форматі. Був радий знову побачити їх за партами, хоча й шкода, що не у стінах рідних шкіл», – зазначив мер.

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Фото: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 13:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 4 вересня, на станціях метрополітену в Харкові почалися заняття для учнів.".