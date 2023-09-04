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Терехов показал, как в метро-школе начался первый учебный день (фото)

Общество 13:41   04.09.2023
Виктория Яковенко
Терехов показал, как в метро-школе начался первый учебный день (фото) Фото: Игорь Терехов

С сегодняшнего дня, 4 сентября, на станциях метрополитена в Харькове начались занятия для школьников.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, образовательный процесс в метро идет по графику.

«Стал свидетелем первого дня обучения наших детей в комбинированном формате. Был рад снова увидеть их за партами, хотя и жалко, что не в стенах родных школ», — отметил мэр.

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Фото: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 13:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня, 4 сентября, на станциях метрополитена в Харькове начались занятия для школьников.".