Терехов показал, как в метро-школе начался первый учебный день (фото)

С сегодняшнего дня, 4 сентября, на станциях метрополитена в Харькове начались занятия для школьников.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, образовательный процесс в метро идет по графику.

«Стал свидетелем первого дня обучения наших детей в комбинированном формате. Был рад снова увидеть их за партами, хотя и жалко, что не в стенах родных школ», — отметил мэр.