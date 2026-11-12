Когда выплатят «Зимнюю поддержку», объяснили харьковчанам в мэрии

Выплаты единоразовой помощи “Зимняя поддержка” будут осуществлены в течение отопительного сезона 2026/27 года. Предоставление средств будет зависеть от результатов проверки и финансирования, сообщили в Харьковском горсовете.

«Согласно постановлению Кабмина от 3 сентября 2026 года №1084 Харьковская городская территориальная громада относится к перечню громад, расположенных в 20-50 км от зоны боевых действий. Для таких громад предусмотрено оказание помощи за средства международных и национальных организаций», — отметили в мэрии.

Там добавили, что люди, которые обратились в управления соцзащиты населения райадминистраций, прошли предварительную проверку на соответствие категориям уязвимости. Информацию о заявителях передали в ХОВА для дальнейшей верификации Пенсионным фондом и обработки международными и национальными организациями. Сейчас эти организации анализируют полученные списки.

Помощь будут оказывать в такой очередности:

прежде всего – домохозяйствам, члены которых принадлежат к наибольшему количеству категорий уязвимости;

во вторую очередь при наличии финансирования – домохозяйствам, члены которых принадлежат хотя бы к одной категории уязвимости.

В мэрии подчеркнули: окончательное решение о назначении и выплате пособий принимают международные и национальные организации.