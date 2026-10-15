«Зимняя поддержка»: сколько заявлений уже обработали в Харькове, как подать

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что продолжается прием заявлений на получение одноразовой денежной помощи в рамках госпрограммы «Зимняя поддержка». В городе уже обработали около 59 тысяч обращений от горожан.

Размер помощи составляет 19 400 грн. Она предоставляется лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, а также домохозяйствам, в составе которых есть уязвимые категории населения из числа получателей:

жилищной субсидии на оплату ЖКГ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива;

временной государственной социальной помощи, назначенной неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия при рождении ребенка;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью из числа лиц с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу;

надбавки на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста, одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста, одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, требующих постоянного постороннего ухода;

пособия на проживание ВПЛ;

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа;

государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в приемных семьях;

социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Для получения этой помощи харьковчане могут подать заявления в управления социальной защиты населения по месту регистрации/проживания, адреса которых указаны здесь.

Телефоны для предварительной записи:

Шевченковский район: 0(800) 573-434;

Киевский район: 0(800) 573-434;

Слободской район: (050) 601-56-19, (098) 410-27-17;

Холодногорский район: (068) 289-63-13, (068) 403-08-21;

Салтовский район: 0(800) 573-434;

Новобаварский район: (057) 725-39-19, (099) 194-51-35, (099) 650-23-63;

Индустриальный район: (050) 607-95-66, (099) 641-19-58;

Основянский район: (099) 432-80-35, (057) 725-31-97, (057) 732-42-61;

Немышлянский район: (099) 724-03-21, (057) 725-31-51.

Заявления принимаются до 30 октября.

При обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, удостоверение или справку, предоставляющую право на «Зимнюю поддержку» и банковские реквизиты.