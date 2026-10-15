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«Зимняя поддержка»: сколько заявлений уже обработали в Харькове, как подать

Общество 12:32   15.10.2026
Виктория Яковенко
«Зимняя поддержка»: сколько заявлений уже обработали в Харькове, как подать

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что продолжается прием заявлений на получение одноразовой денежной помощи в рамках госпрограммы «Зимняя поддержка». В городе уже обработали около 59 тысяч обращений от горожан.

Размер помощи составляет 19 400 грн. Она предоставляется лицам с инвалидностью, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, а также домохозяйствам, в составе которых есть уязвимые категории населения из числа получателей:

  • жилищной субсидии на оплату ЖКГ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • временной государственной социальной помощи, назначенной неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
  • пособия на детей одиноким матерям;
  • пособия при рождении ребенка;
  • государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с младенчества и детям с инвалидностью;
  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью из числа лиц с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу;
  • надбавки на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшим пенсионного возраста, одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста, одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, требующих постоянного постороннего ухода;
  • пособия на проживание ВПЛ;
  • государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа;
  • государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, которые находятся в приемных семьях;
  • социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Для получения этой помощи харьковчане могут подать заявления в управления социальной защиты населения по месту регистрации/проживания, адреса которых указаны здесь.

Телефоны для предварительной записи:

  • Шевченковский район: 0(800) 573-434;
  • Киевский район: 0(800) 573-434;
  • Слободской район: (050) 601-56-19, (098) 410-27-17;
  • Холодногорский район: (068) 289-63-13, (068) 403-08-21;
  • Салтовский район: 0(800) 573-434;
  • Новобаварский район: (057) 725-39-19, (099) 194-51-35, (099) 650-23-63;
  • Индустриальный район: (050) 607-95-66, (099) 641-19-58;
  • Основянский район: (099) 432-80-35, (057) 725-31-97, (057) 732-42-61;
  • Немышлянский район: (099) 724-03-21, (057) 725-31-51.

Заявления принимаются до 30 октября.

При обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, удостоверение или справку, предоставляющую право на «Зимнюю поддержку» и банковские реквизиты.

Читайте также: «Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что продолжается прием заявлений на получение одноразовой денежной помощи в рамках госпрограммы «Зимняя поддержка».".