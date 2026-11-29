Стритинг посетил Харьков на неделе. О его поездке ранее сообщало британское издание The Guardian, ссылаясь на информацию Минобороны страны.

«Сообщение из Харькова, Украина. 20 км от российского фронта. Я узнал обо всем из первых уст — от украинских генералов, которые держат оборону и возвращают под контроль территории. Поддержка со стороны союзников играет важнейшую роль: это не только практическая помощь, но и надежда», — сообщил о своей поездке министр в сети Х.

Message from Kharkiv, Ukraine. 20km from the Russian front. I heard firsthand from Ukraine’s frontline generals who are holding the line and retaking territory. Allied support is making a real difference — not just practical support, but hope. 🇬🇧🇺🇦 https://t.co/OHbhv7ylRi — Wes Streeting (@wesstreeting) November 28, 2026

Уэс Стритинг отметил, что в британской поддержке для Украины важны не только финансы и вооружения, но то, что она дает Украине надежду, понимание, что страна не одинока в борьбе с агрессором.

Журналисты The Guardian подчеркивали, что Уэс Стритинг стал первым британским министром обороны, посетившим прифронтовой Харьков. В Министерстве обороны так комментировали визит: «В ходе визита Стритинг высоко оценил исключительное мужество Вооруженных сил Украины и подтвердил готовность Великобритании продолжать оказывать военную помощь для укрепления обороноспособности Украины — на фоне продолжающихся жестоких атак России на украинские города и критически важную национальную инфраструктуру».