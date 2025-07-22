Харьков посетили главы дипломатии Франции и Украины: что им показывал Терехов
В Харьков с рабочим визитом прибыл министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его сопровождал украинский коллега Андрей Сибига и посол Франции в Украине Гаэль Весьер.
Подробности о визите сообщила пресс-служба мэрии. В Харькове дипломаты встретились с Игорем Тереховым и прошлись по городу.
«Делегация осмотрела разрушение зданий ХОГА, Харьковского литмузея и жилых домов», — отметили в горсовете.
Во время общения обсуждали поддержку города во время войны. Терехов, в частности, благодарил Францию за переданные Харькову генераторы.
«Это помогло нам пройти трудную зиму, сохранить важную инфраструктуру и обеспечить население услугами. Мы вместе строим «энергетический остров», что позволит Харькову стать более устойчивым к обстрелам со стороны врага», — цитирует городского голову пресс-служба.
Читайте также: Законопроект №12414 «против НАБУ»: как голосовали харьковские нардепы
Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Харьков «является примером устойчивости и силы», отметил, что городу помогают в восстановлении водо- и теплосетей, бизнеса, культурных объектов, и назвал эту поддержку важной.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: визит, министр, новости Харькова, Сибига, терехов, Франция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков посетили главы дипломатии Франции и Украины: что им показывал Терехов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 18:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков с рабочим визитом прибыл министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его сопровождал украинский коллега Андрей Сибига и посол Франции в Украине Гаэль Весьер".