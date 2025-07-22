Харьков посетили главы дипломатии Франции и Украины: что им показывал Терехов

В Харьков с рабочим визитом прибыл министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его сопровождал украинский коллега Андрей Сибига и посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Подробности о визите сообщила пресс-служба мэрии. В Харькове дипломаты встретились с Игорем Тереховым и прошлись по городу.

«Делегация осмотрела разрушение зданий ХОГА, Харьковского литмузея и жилых домов», — отметили в горсовете.

Во время общения обсуждали поддержку города во время войны. Терехов, в частности, благодарил Францию за переданные Харькову генераторы.

«Это помогло нам пройти трудную зиму, сохранить важную инфраструктуру и обеспечить население услугами. Мы вместе строим «энергетический остров», что позволит Харькову стать более устойчивым к обстрелам со стороны врага», — цитирует городского голову пресс-служба.

Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Харьков «является примером устойчивости и силы», отметил, что городу помогают в восстановлении водо- и теплосетей, бизнеса, культурных объектов, и назвал эту поддержку важной.