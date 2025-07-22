Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов

До Харкова з робочим візитом прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, його супроводжував український колега Андрій Сибіга та посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Подробиці про візит повідомила пресслужба мерії. У Харкові дипломати зустрілися з Ігорем Тереховим і пройшлися містом.

“Делегація оглянула руйнування будівель ХОДА, Харківського літмузею і житлових будинків”, – зазначили в міськраді.

Під час спілкування обговорювали підтримку міста під час війни. Терехов, зокрема, дякував Франції за передані Харкову генератори.

“Це допомогло нам пройти важку зиму, зберегти важливу інфраструктуру та забезпечити населення послугами. Ми разом будуємо “енергетичний острів”, що дасть можливість Харкову стати більш стійким до обстрілів з боку ворога”, – цитує міського голову пресслужба.

Жан-Ноель Барро підкреслив, що Харків “є прикладом стійкості та сили”, зазначив, що місту допомагають у відновленні водо- та тепломереж, бізнесу, культурних об’єктів, і назвав цю підтримку важливою.