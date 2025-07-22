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Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов

Політика 18:02   22.07.2025
Оксана Горун
Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов Фото: пресслужба ХМР

До Харкова з робочим візитом прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, його супроводжував український колега Андрій Сибіга та посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Подробиці про візит повідомила пресслужба мерії. У Харкові дипломати зустрілися з Ігорем Тереховим і пройшлися містом.

“Делегація оглянула руйнування будівель ХОДА, Харківського літмузею і житлових будинків”, – зазначили в міськраді.

руйнування в центрі Харкова, руїни
Фото: пресслужба ХМР

Під час спілкування обговорювали підтримку міста під час війни. Терехов, зокрема, дякував Франції за передані Харкову генератори.

Французи у Харкові з Терьоховим 22 липня 2025
Фото: пресслужба ХМР

“Це допомогло нам пройти важку зиму, зберегти важливу інфраструктуру та забезпечити населення послугами. Ми разом будуємо “енергетичний острів”, що дасть можливість Харкову стати більш стійким до обстрілів з боку ворога”, – цитує міського голову пресслужба.

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Жан-Ноель Барро підкреслив, що Харків “є прикладом стійкості та сили”, зазначив, що місту допомагають у відновленні водо- та тепломереж, бізнесу, культурних об’єктів, і назвав цю підтримку важливою.

Французи у Харкові з Терьоховим 22 липня 2025 3
Фото: пресслужба ХМР
руйнування в центрі Харкова – вулиця Свободи
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 18:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова з робочим візитом прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, його супроводжував український колега Андрій Сибіга".