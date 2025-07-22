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Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи

Політика 17:36   22.07.2025
Оксана Горун
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи

На сайті Верховної Ради України опублікували результати поіменного голосування за законопроєкт №12414, який у НАБУ назвали таким, що “фактично знищує незалежність НАБУ та САП”.

Законопроєкт підтримали 263 депутати, проти було 13, ще 13 утрималися та 35 не голосували.

Ось які кнопки тиснули мажоритарники з Харківської області:

💼 Олександр Бакумов (“Слуга народу”) – утримався.

💼 Юрій Здебський (“Слуга народу”) – за.

💼 Вікторія Кінзбурзька (“Слуга народу”) – за.

💼 Олексій Красов (“Слуга народу”) – за.

💼 Олександр Куницький (“Слуга народу”) – відсутній (восени 2024 року ЗМІ повідомляли, що Куницький втік із України).

💼 Олександр Літвінов (“Слуга народу”) – за.

💼 Дмитро Любота (“Слуга народу”) – за.

💼 Марія Мезенцева-Федоренко (“Слуга народу”) – за.

💼 Дмитро Микиша (обраний від “Слуги народу”, у 2024-му вийшов зі складу фракції) – за.

💼 Андрій Одарченко (“Слуга народу”) – відсутній (отримавши підозру від НАБУ в пропонуванні хабаря та вийшовши під заставу в 15 млн грн, втік за кордон).

💼 Євген Пивоваров (“Слуга народу”) – за.

💼 Юлія Світлична (позафракційна) – відсутня.

💼 Олександр Фельдман (обраний від ОПЗЖ, входить до депутатської групи “Відновлення України”) – за.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 17:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Верховної Ради України опублікували результати поіменного голосування за законопроєкт №12414, який у НАБУ назвали таким, що “фактично знищує незалежність НАБУ та САП”".