Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи
На сайті Верховної Ради України опублікували результати поіменного голосування за законопроєкт №12414, який у НАБУ назвали таким, що “фактично знищує незалежність НАБУ та САП”.
Законопроєкт підтримали 263 депутати, проти було 13, ще 13 утрималися та 35 не голосували.
Ось які кнопки тиснули мажоритарники з Харківської області:
💼 Олександр Бакумов (“Слуга народу”) – утримався.
💼 Юрій Здебський (“Слуга народу”) – за.
💼 Вікторія Кінзбурзька (“Слуга народу”) – за.
💼 Олексій Красов (“Слуга народу”) – за.
💼 Олександр Куницький (“Слуга народу”) – відсутній (восени 2024 року ЗМІ повідомляли, що Куницький втік із України).
💼 Олександр Літвінов (“Слуга народу”) – за.
💼 Дмитро Любота (“Слуга народу”) – за.
💼 Марія Мезенцева-Федоренко (“Слуга народу”) – за.
💼 Дмитро Микиша (обраний від “Слуги народу”, у 2024-му вийшов зі складу фракції) – за.
💼 Андрій Одарченко (“Слуга народу”) – відсутній (отримавши підозру від НАБУ в пропонуванні хабаря та вийшовши під заставу в 15 млн грн, втік за кордон).
💼 Євген Пивоваров (“Слуга народу”) – за.
💼 Юлія Світлична (позафракційна) – відсутня.
💼 Олександр Фельдман (обраний від ОПЗЖ, входить до депутатської групи “Відновлення України”) – за.
Читайте також: Я не за це воював – Масі Найєм про законопроєкт “проти НАБУ”
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: Верховная Рада, голосование, законопроект, НАБУ, нардепы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 17:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Верховної Ради України опублікували результати поіменного голосування за законопроєкт №12414, який у НАБУ назвали таким, що “фактично знищує незалежність НАБУ та САП”".