Операція «Форест Гамп»: НАБУ викрила схему топпосадовців (відео)

Вранці 19 серпня у НАБУ заявили: проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього нардепів за участі високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Пізніше вони опублікували подробиці.

За даними слідства, група осіб організувала легалізацію 150 млн гривень готівкою, одержаних злочинним шляхом. У НАБУ зазначають, що кошти через низку рахунків підставних компаній ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників у справі «Мідас».

У ЗМІ припускають, що застава у 150 млн грн, ймовірно, стосується ексміністра енергетики Германа Галущенка. На записах, які опублікувало НАБУ, згадується ім’я Герман.

«До складу групи входили – заступник керівника ОП, екснародний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Для реалізації схеми група осіб використала держбанк та рахунки підконтрольних підприємств», – розповіли у НАБУ.

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Правоохоронці кажуть: на початку червня організатори, за версією слідства, отримали фактичний контроль над АТ “Сенс Банк”, що дало їм можливість використовувати установу у власних інтересах.

Зазначимо, що вранці 19 серпня “Суспільне” з посиланням на джерела повідомляли, що слідчі дії проводять у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

У цей же день Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офіса президента. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.

Також слідчі дії проводили вдома у народного депутата Вадима Столаря. Це він сам підтвердив у мережі “Фейсбук”.

“Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю”, – написав він.