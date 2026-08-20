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Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині

Суспільство 14:03   20.08.2026
Вікторія Яковенко
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині

20 серпня правоохоронці розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців», повідомили у ДБР. Зазначається, що у взаємодії з Генштабом та Офісом генпрокурора протидіють зловживанням у військових частинах, через які бюджет втрачає кошти, а воїнів використовують не для виконання завдань оборони держави.

Мета операції, кажуть правоохоронці,  викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів.

«Окрему увагу приділено випадкам, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт. Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки», – розповіли у ДБР.

Основна частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат. У 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків. За їх результатами планують повідомити про підозру 20 особам.

Ще п’ять обшуків проводять у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев’ять — у справі про корупційні зловживання, у якій готуються підозри двом фігурантам.

«Загалом за результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам. Крім того, ДБР завершило розслідування ще у чотирьох кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду», – додали правоохоронці.

ГБР проводит спецоперацию

ГБР проводит спецоперацию

ГБР проводит спецоперацию

Як повідомляє видання «Українська правда», з посиланням на джерело у правоохоронних органах, обшуки проводять у військових частинах Київської, Чернігівської, Вінницької, Миколаїввської, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 14:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 серпня правоохоронці розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців», повідомили у ДБР.".