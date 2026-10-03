Де зараз «гаряче» та проблемно на Харківщині, повідомив Трегубов (відео)

Ситуація в районі Куп’янська неоднорідна: на східному березі тисне ворог, а от на західному – скорочується плацдарм РФ, розповів в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Якщо брати східний берег – Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка там тиск сильний. Там тиск сильний з повітря, там постійні спроби інфільтрації в українські порядки по центру українського плацдарму, якраз там де Ківшарівка, вони намагаються йти через Ківшарівку до Куп’янська-Вузлового. Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який знаходиться за річкою. З різних сторін там ворог має змогу на нього чинити постійний тиск за допомогою БпЛА і ускладнювати там логістику», – зазначив Трегубов.

Протилежна ситуація складається на західному березі.

«Якщо говорити про саме місто Куп’янськ на західному березі і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього, то російський плацдарм на північ від нього – єдине, що зараз існує там. Він скорочується, він притискається. Я дуже сподіваюсь, що так чи інакше може вдасться той плацдарм, від Дворічної до Куп’янська, скоротити оптимально до нуля. Це означатиме, що саме місто Куп’янськ, принаймні основна його частина, вже не перебуває під загрозою інфільтрації російських сил. А це означає, що ті війська, які досі розташовані там, ті десятки осіб, які сидять по північних районах, так чи інакше будуть ізольовані та знищені, або полонені», – підсумував речник.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”