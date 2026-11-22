Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: росіяни вдарили по Київському району Харкова, також били по Чугуєву та Лозовій.

8:41

РФ вдарила по підприємству та приватному сектору в Лозовій: постраждала жінка

Внаслідок атаки РФ на Лозову вночі 22 листопада виникли пожежі, постраждала жінка, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вночі ворог завдав ударів реактивними безпілотниками по приватному сектору та території цивільного підприємства у місті Лозова. В результаті атаки спалахнули житловий будинок, господарські будівлі та торговельний об’єкт. Загальна площа пожежі становила 400 кв. м. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.

Також на території приватного підприємства виникла пожежа площею 350 кв. м.

07:30

У Київському районі Харкова близько 04:45 зафіксовано влучення ударного дрона. На місці пожежі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Наслідки прильоту уточнюються.

07:20

Пізно ввечері 21 листопада два ворожі БПЛА вдарили по мікрорайону Чугуєва. Обійшлося без постраждалих. Пошкодження отримали вікна багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.