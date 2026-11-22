Як 22 листопада відключають світло у Харкові та області: графіки
У неділю, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у «Харківобленерго».
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 06:00-07:30; 16:00-18:00
- 1.2 14:30-18:00
- 2.1 06:00-07:30; 14:30–18:00;
- 2.2 06:00-07:30; 14:30–18:00;
- 3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30
- 3.2 18:00-21:30
- 4.1 07:30-11:00; 18:00-21:30
- 4.2 07:30-11:00; 18:00-21:30
- 5.1 11:00–14:30; 18:00-22:00
- 5.2 22:00-24:00
- 6.1 11:00–14:30; 22:00-24:00
- 6.2 11:00–14:30; 22:00-24:00
Перелік адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).