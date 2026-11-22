У неділю, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ДПО), повідомили у «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-07:30; 16:00-18:00

1.2 14:30-18:00

2.1 06:00-07:30; 14:30–18:00;

2.2 06:00-07:30; 14:30–18:00;

3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30

3.2 18:00-21:30

4.1 07:30-11:00; 18:00-21:30

4.2 07:30-11:00; 18:00-21:30

5.1 11:00–14:30; 18:00-22:00

5.2 22:00-24:00

6.1 11:00–14:30; 22:00-24:00

6.2 11:00–14:30; 22:00-24:00

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).