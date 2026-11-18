У четвер, 19 листопада, з 00:00 до 24:00 у регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (орієнтовно, з урахуванням часу на перемикання):

1.1 13:00–16:30; 20:00-22:00

1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00

2.1 02:30-06:00; 13:00–16:30;

2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 16:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

Перелік адрес за чергами тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

Нагадаємо, жителі П’ятихаток скаржаться на відсутність будь-якої води вже третю добу. Як пояснили журналістам у прес-службі Харківської міськради з посиланням на КП «Харківводоканал», проблема виникла через нестабільне електропостачання та перепади напруги, що впливають на роботу насосного обладнання.