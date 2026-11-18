Як 19 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
У четвер, 19 листопада, з 00:00 до 24:00 у регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (орієнтовно, з урахуванням часу на перемикання):
- 1.1 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 2.1 02:30-06:00; 13:00–16:30;
- 2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 3.1 06:00-09:30; 16:00-20:00
- 3.2 06:00-09:30; 16:00-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
- 6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
Перелік адрес за чергами тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).
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Нагадаємо, жителі П’ятихаток скаржаться на відсутність будь-якої води вже третю добу. Як пояснили журналістам у прес-службі Харківської міськради з посиланням на КП «Харківводоканал», проблема виникла через нестабільне електропостачання та перепади напруги, що впливають на роботу насосного обладнання.