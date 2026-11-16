Не вистачає напруги ззовні: Синєгубов пояснив причину блекауту в Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі національного марафону “Єдині новини” прокоментував вечірній блекаут у Харківській області. Також він розповів, як працює обласна лікарня за таких умов.

«Ми є частиною загальнонаціональної мережі й ми залежимо від тієї електроенергії, яку ми отримуємо, так би мовити, ззовні. І не вистачає дійсно напруги», – сказав він.

Також він додав, що обласна лікарня змушена повністю працювати на генераторах та інших альтернативних джерелах, бо обладнання — КТ, МРТ, операційні — не можуть працювати на такій напрузі, яка зараз є.

Відео: “Єдині новини”

Сьогодні вдень на пресконференції Синєгубов інформував, що в ніч проти 16 листопада під ударами знову було одне з енергогенеруючих підприємств на території області. Водночас він наголосив, що ситуація з енергозабезпеченням залишається під повним контролем, а проблем із фінансуванням “планів стійкості” немає.

Нагадаємо, близько 17:00 у Харкові через різке зниження напруги зупинилися потяги у метро. Також у деяких районах зникло вуличне освітлення.