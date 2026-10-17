Блекаут у Вінниці після атаки РФ: не працює електротранспорт, подробиці

Через російську атаку Вінниця залишилась без електроенергії, повідомив вранці 17 жовтня міський голова Сергій Моргунов.

«Критична інфраструктура працює на резервному живленні. На час відсутності світла електротранспорт не працюватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі», – зазначив Моргунов.

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна констатує: регіон пережив одну з наймасованіших атак за період повномасштабного вторгнення.

«За останню добу над областю було збито 24 ворожі БпЛА. Дякую нашим силам протиповітряної оборони за захист. Водночас маємо пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали шестеро людей. З них одна особа перебуває в реанімації у важкому, але вже у стабільному стані. Троє – у стані середньої тяжкості, ще двоє – у легкому. Усі отримують необхідну медичну допомогу», – розповіла Заболотна.

Нагадаємо, після 21:30 16 жовтня в Харкові пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт “бандеролей”. Удари зафіксували у Слобідському та Немишлянському районах. За даними ГУ ДСНС в Харківській області, постраждали 15 людей.