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Дві людини загинули, понад 40 – постраждали: Синєгубов про добу в Харкові

Події 09:01   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Дві людини загинули, понад 40 – постраждали: Синєгубов про добу в Харкові Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів у місті Харків загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік; постраждала 41 людина, зокрема троє дітей – 13-річна дівчинка та хлопчики 12 і 13 років. Ворог атакував БпЛА і ракетами Основ’янський, Індустріальний, Шевченківський, Новобаварський, Немишлянський райони Харкова”, – розповів Синєгубов.

За добу окупанти випустили на регіон: шість ракет, один КАБ, один “ланцет”, чотири FPV, тип ще 142 безпілотників встановлюють.

У Харкові через удари пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 10 автомобілів, офісна будівля, гуртожиток, три складські приміщення, магазин. Також пошкодження є в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

удары по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під ворожими ударами були Харків і 10 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".