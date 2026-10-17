Live
  • Сб 17.10.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Генштаб ЗСУ інформує про 26 атак на Харківщині: де було «гарячіше»

Фронт 08:08   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Генштаб ЗСУ інформує про 26 атак на Харківщині: де було «гарячіше» Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 боїв біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу окупантів просунутися в районі Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень. Учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в осяжній перспективі можна буде почути гарні новини, зокрема, з Куп’янського напрямку, повідомив у національному телемарафоні командир 429 окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко. Він розповів, що Сили оборони продовжують утримувати лівобережний плацдарм у районі Куп’янська.

Читайте також: Ракетні удари по місту 16 жовтня: вже 15 постраждалих, були пожежі (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне за 17 жовтня: наслідки ракетної атаки
Новини Харкова — головне за 17 жовтня: наслідки ракетної атаки
17.10.2026, 08:11
Сьогодні 17 жовтня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 жовтня 2026: яке свято та день в історії
17.10.2026, 06:00
Хороші новини з Куп’янського напрямку анонсував командир “Ахіллеса”
Хороші новини з Куп’янського напрямку анонсував командир “Ахіллеса”
16.10.2026, 20:38
Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
16.10.2026, 21:31
Вибухи в Харкові: місто атакують ракетами, є постраждалі (оновлено)
Вибухи в Харкові: місто атакують ракетами, є постраждалі (оновлено)
16.10.2026, 22:25
Новини Харкова — головне 16 жовтня: атака “банедролями”, постраждалі
Новини Харкова — головне 16 жовтня: атака “банедролями”, постраждалі
16.10.2026, 22:29

Новини за темою:

16.10.2026
Хороші новини з Куп’янського напрямку анонсував командир “Ахіллеса”
16.10.2026
Розстріл українських полонених на Харківщині: викрили ще п’ятьох окупантів
16.10.2026
Двічі підірвалися: поліцейські евакуювали поранених побратимів на Харківщині
16.10.2026
Розстріл військових на Харківщині: Бутусов заявив про брак резервів
16.10.2026
Україна продовжила бити по НПЗ у РФ, вибухи були у Підмосков’ї та Володимирі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб ЗСУ інформує про 26 атак на Харківщині: де було «гарячіше»», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".