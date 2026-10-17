Генштаб ЗСУ інформує про 26 атак на Харківщині: де було «гарячіше»

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 25 боїв біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу окупантів просунутися в районі Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби відбулося 238 бойових зіткнень. Учора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 7433 дрони-камікадзе та здійснив 2699 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, в осяжній перспективі можна буде почути гарні новини, зокрема, з Куп’янського напрямку, повідомив у національному телемарафоні командир 429 окремої бригади безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко. Він розповів, що Сили оборони продовжують утримувати лівобережний плацдарм у районі Куп’янська.