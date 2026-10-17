Генштаб ВСУ информирует о 26 атаках на Харьковщине: где было «горячее»

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боев возле Старицы, Малой Вольи, Чугуновки и Радьковки.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Купянска.

«В общем за прошедшие сутки произошло 238 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 7433 дрона-камикадзе и произвел 2699 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск”, — отметили в Генштабе.

Напомним, в обозримой перспективе можно будет услышать хорошие новости, в частности, с Купянского направления, сообщил в национальном телемарафоне командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко. Он рассказал, что Силы обороны продолжают удерживать левобережный плацдарм в районе Купянска.