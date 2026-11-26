26 ноября 1504 года умерла Изабелла I Кастильская – королева-воительница, положившая начало Испанской империи вместе со своим мужем Фердинандом Арагонским. В 1805-м официально открыли Акведук Понткисиллте в Уэльсе – самый высокий в мире акведук, по которому проходит водный канал. В 1864-м Льюис Кэрролл направил в дар Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье». В 1934-м родился украинский писатель и правозащитник Юрий Литвин. В 1939-м произошел Майнильский инцидент, который стал поводом для начала советско-финской войны. В 1998-м Кучма установил День памяти жертв Голодомора. В 2018-м в Украине ввели военное положение из-за нападения РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Праздники и памятные даты 26 ноября

26 ноября – Международный день борьбы с ожирением и Всемирный день устойчивого транспорта.

Четвертый четверг ноября – это День благодарения в США.

Также сегодня: Международный день сапожника, Всемирный день оливкового дерева, Всемирный день Льюиса (в честь коалы Льюиса, получившего ожоги во время масштабных лесных пожаров в Австралии).

26 ноября в истории

26 ноября 1504 года умерла Изабелла I Кастильская – королева-воительница, которая вместе со своим мужем Фердинандом Арагонским объединила территории на Пиренейском полуострове, заложив основу Испанской империи. Они завоевали последний мусульманский эмират на этих территориях – Гранаду, чем завершилась Реконкиста. Также именно королеве Изабелле и королю Фердинанду отчитывался Христофор Колумб о своем открытии «нового пути в Индию» (а на самом деле – Америки).

Все эти достижения Изабеллы сделали ее одной из главных персон испанской истории. При этом с рождения у нее не было таких стартовых позиций, которые позволяли бы прогнозировать столь значительный дальнейший политический взлет. Изабелла росла в королевской семье небольшого христианского государства — Кастилии.

У нее было два брата: младший родной брат Альфонсо и сводный старший – Энрике. Он стал королем Кастилии в 1454 году – после смерти отца Хуана II. Молодому королю и его жене никак не удавалось зачать ребенка. Ситуация была настолько критичной, что привела к аннулированию брака. После чего короля в исторических книгах называли не иначе как «Энрике Бессильный» или «Энрике Импотент». Как бы там ни было, во втором браке у него все же родился ребенок – дочь Хуана. Конечно, ее жизнь сопровождали слухи о том, что она не родная дочь короля. Энрике попытался сделать Хуану своей наследницей, но под давлением вынужден был пойти на компромисс – согласиться на наследование короны младшим братом Альфонсо (при условии, что тот женится на Хуане).

«Но позже Энрике попытался отказаться от этой договоренности, и вспыхнула гражданская война. Повстанцы короновали молодого Альфонсо королем, но его «правление» так и не стало легитимным. Он умер три года спустя, в 1468-м, и оставил Изабеллу своей наследницей. Некоторые бароны королевства были более чем готовы сплотиться вокруг претензий Изабеллы», – отмечает National Geographic.

Изабелла не стала бороться за престол с Энрике после смерти Альфонсо. Она ждала и укрепляла свои политические позиции и поддержку. В конце концов Энрике в 1468 году пришлось подписать соглашение, которым он признал наследницей сестру, а не дочь.

В сентябре 1469 года Изабелла тайно от брата-короля вышла замуж за Фердинанда Арагонского – наследника соседнего королевства. Энрике планировал выдать сестру замуж за короля Португалии – и так фактически избавиться от ее претензий, сделав из нее не принцессу-претендентку на свой престол, а королеву соседнего государства. С Фердинандом Изабелла заключила союз на своих условиях – равенства, которое было нонсенсом для тех времен. Еще одной особенностью этого брака стало то, что троюродные брат и сестра Изабелла и Фердинанд заранее не получили от Папы Римского разрешения, как того требовали нормы. Со временем с Папой договорились – соответствующую буллу он издал.

«Поэтому женщина, в конце концов получившая титул «католической королевы», фактически вышла замуж, нарушая церковный закон. К моменту помилования она уже родила своего первого ребенка — дочь, которую также назвали Изабеллой — в 1470 году», — отмечает National Geographic.

Взбешенный самоуправством сестры король Энрике снова провозгласил наследницей дочь. Так и вышло, что когда в 1474 году король скончался право на престол заявили две женщины: Изабелла и принцесса Хуана. Чтобы укрепить свои позиции, дочь Энрике вышла замуж за своего дядю – короля Португалии Афонсу V. Браком с ним пренебрегла Изабелла ради Фердинанда. Следующие годы продолжалась кровавая гражданская война за престол Кастилии. Она завершилась окончательной победой Изабеллы и Фердинанда – в 1479 году. Хуану отправили в монастырь. В том же году умер отец Фердинанда, и тот стал королем Арагона. Супруги объединили королевства. Впоследствии Изабелла и Фердинанд продолжили Реконкисту — многовековой процесс отвоевания христианскими государствами земель, которые контролировали мусульмане.

«Гранада, последний мусульманский оплот, пала в январе 1492 года, и Иберия вернулась под полный контроль христиан. Позже в том же году, в октябре, решение Изабеллы поддержать Христофора Колумба неожиданно окупилось, когда он вышел на берег в Карибском бассейне. Эта экспедиция заложила основы Испанской империи в Новом Свете, сделав Испанию доминирующим игроком на мировой арене», – пишет National Geographic.

У королевских супругов Изабеллы и Фердинанда родилось восемь детей. Но ни один из мальчиков не дожил до смерти Изабеллы. Четыре ее дочери были королевами: две – в Португалии, одна (Екатерина Арагонская) в Англии, а четвертая – Хуана унаследовала от матери корону Кастилии. Она вошла в историю как Хуана Безумная.

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Церковный праздник 26 ноября

26 ноября в Украине чтят память преподобного Алипия, столпника. Подробнее.

Народные приметы

Если 26 ноября идет дождь, то в следующем году будет хороший сенокос.

Если намело много снега – будет хороший урожай.

Если идет мелкий снег – будут сильные морозы, а если большие хлопья падают с неба, это к потеплению.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя ссориться ни с кем.

Нельзя оскорблять стариков и детей.