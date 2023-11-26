Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории

26 ноября 1939 года произошел Майнильский инцидент, послуживший поводом для начала советско-финской войны. В 1934-м родился украинский писатель и правозащитник Юрий Литвин, которого «не смог защитить» во время судебного процесса адвокат-предатель Виктор Медведчук. В 2018-м в Украине ввели военное положение из-за нападения россиян на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Праздники и памятные даты 26 ноября

26 ноября – Международный день Библии (его отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября).

Также в мире: Международный день сапожника и День борьбы с ожирением.

Праздники и памятные даты 26 ноября

26 ноября 1864 года профессор Чарльз Доджсон (Льюис Кэррол) прислал в качестве рождественского подарка Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье».

Это были те самые «Приключения Алисы в Стране Чудес», которые на долгие годы стали одной из самых популярных детских книг в мире. История создания этого шедевра началась 4 июля 1864 года. Тогда Доджсон вместе со своим другом и тремя сестрами Лидделл, дочерьми вице-канцлера Оксфордского университета, отправились на лодке прогуляться по Темзе. В ходе поездки 10-летняя Алиса попросила Доджсона рассказать сказку. И он рассказал. Сказка имела успех, поэтому в конце поездки девочка обратилась к компаньону с просьбой написать для нее «приключения Алисы». Первый экземпляр – тот, который получила Алиса, был написан автором от руки и украшен его собственными рисунками. Мир увидел печатное издание в 1865 году. Тогда книга вышла уже под авторством Льюиса Кэрролла и с рисунками известного английского художника Джона Тениела. В 1871-м Кэрролл написал продолжение истории – «Алису в Зазеркалье».

26 ноября 1939 года произошел так называемый Майнильский инцидент на границе между СССР и Финляндией. Он послужил поводом к дальнейшему советскому вторжению и началу советско-финской (или так называемой Зимней) войны. 26 ноября правительство СССР обратилось к руководству Финляндии с официальной нотой, в которой сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов, совершенных с территории Финляндии, погибли четверо и ранены еще девять советских военнослужащих. Правительство Финляндии в ответ предложило создать межправительственную следственную комиссию, чтобы расследовать инцидент. Но понятно, что целью СССР было отнюдь не расследование. Руководству Союза требовался повод для вторжения – и его создали. Затем в воспоминаниях Никита Хрущев писал, что на совещании в Кремле 26 ноября Сталин сказал: «Начнем сегодня». А данные, зафиксированные финскими пограничниками, свидетельствовали о том, что выстрелы на границе 26 ноября действительно были. Однако исключительно с советской территории.

В СССР, конечно, создали комиссию и провели «расследование». Но ни его результаты, ни фамилии погибших никогда и не опубликовали. Уже 28 ноября правительство СССР отвергло дипломатическую ноту Финляндии и заявило, что «считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в соответствии с пактом о ненападении» между Финляндией и СССР. 29 ноября СССР разорвал с Финляндией дипломатические отношения, а 30-го в 8:00 советские войска получили приказ перейти советско-финскую границу и начать боевые действия. В них задействовали четыре армии численностью 540 тысяч человек. При этом войну Финляндии так официально и не объявили.

Советская пропаганда (а впоследствии и учебники) эти события называла «вооруженный конфликт на границе с Финляндией» или «оборонительная война СССР против агрессии буржуазной Финляндии». «Оборонительность» войны заключалась не только в якобы «ответе» на «убийство» советских военных, но и в желании отодвинуть границу от Ленинграда. О таком желании советское руководство заявляло неоднократно до начала боевых действий и поначалу пыталось договориться с правительством Финляндии на многочисленных переговорах. При этом значительное количество исследователей советско-финской войны уверены: изначально целью руководство СССР ставило отнюдь не «отодвижение» границы, а полный захват Финляндии и формирование там марионеточного коммунистического правительства. Это СССР, как известно, не удалось. Война завершилась подписанием Московского мирного договора – согласно ему Финляндия потеряла значительную часть территории, но не суверенитет. Лига Наций, которая в тот момент выполняла почти те же функции, которые сейчас у ООН, из-за вторжения СССР в Финляндию признала страну агрессором и исключила из своего состава.

26 ноября 1934 года родился украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин.

За неполные 50 лет жизни он получил пять судебных приговоров. В общей сложности его приговорили к 41 году заключения, но отсидел он 22 из них. Первое его заключение не было связано с творчеством или правозащитной деятельностью. В 1953 году молодой человек с несколькими своими товарищами просто хотел получить разрешение на выезд из села у председателя колхоза. На тот момент сельские жители в Украине были почти крепостными в колхозах – без разрешения руководства покинуть село и устроиться на работу в городе было невозможно. Председитель молодым людям отказал. Тогда они «взяли заложника» — колхозного теленка. Спрятали его в лесу и попытались шантажировать голову колхоза: теленок в обмен на выезд. В результате «террористов» арестовали, а суд вынес приговор, точно не соответствовавший масштабу происшествия: Юрия приговорили к 12 годам лишения свободы «за хищение государственного и общественного имущества». Он не отсидел весь этот срок благодаря ходатайству Сидора Ковпака, который был боевым товарищем отца Юрия (отец погиб во времена Второй мировой). Молодого человека освободили через два года, но почти сразу арестовали снова – на этот раз уже по политической статье. Его обвинили в создании в лагере антисоветской националистической организации «Братство свободной Украины», которая ставила целью «борьбу за отторжение Украины от СССР».

Отбывая наказание по политической статье, Юрий в лагерях познакомился с видными репрессированными деятелями украинского движения, в том числе главой Украинской греко-католической церкви Иосифом Слипым. Общение с ними окончательно сформировало гражданскую позицию будущего правозащитника. В дальнейшем всю свою жизнь он будет бороться за свободу, гражданские права и Украину. Лишь выйдя из заключения, в 1965-м он сразу отправился в посольство Канады в Москве, чтобы передать информацию о положении политзаключенных в советских лагерях. Также Литвин начал писать произведения и публицистические статьи, выходившие преимущественно в самиздате. Но и этого было достаточно для того, чтобы его арестовали еще раз – в 1974 году. Обвинили Литвина в том, что он в своих произведениях «оклеветал советское государство». В суде своей вины он не признал, но был приговорен к трем годам в лагерях строгого режима. Во время этого заключения он заработал себе язву желудка и перенес перитонит.

Через некоторое время после освобождения Юрий вступил в Украинскую Хельсинкскую группу. В 1979-м он написал базовую статью «Правозащитное движение в Украине. Его принципы и перспективы». Следом за ее выходом Литвина задержали и избили милиционеры, но при этом обвинили в насильственном сопротивлении правоохранителям. Суд дал ему три года лагерей строгого режима. Именно в этом процессе адвокатом Юрия Литвина выступал признанный сейчас государственным изменником Украины Виктор Медведчук. В своем последнем слове на процессе Литвин обвинил своего защитника в пассивности и выполнении указаний сверху.

Запись его речи передал за границу Василий Стус. Там текст опубликовали в сборнике «Украинская Хельсинкская группа 1978–1982. Документы и материалы». А уже через год Медведчук «защищал» в суде самого Стуса, отправив его на 10 лет принудительных работ и пять лет ссылки, из которых тот уже не вернулся живым.

Не вернулся из тюрьмы и Юрий Литвин – прямо во время отбывания наказания ему предъявили еще одно обвинение – в «антисоветской агитации и пропаганде». Его осудили еще на 10 лет колонии особого режима и пять лет ссылки и отправили в колонию в Пермской области. Литвин тяжело болел язвой желудка, страдал от страшной боли и под конец жизни почти не мог передвигаться. 23 августа 1984 года его обнаружили в камере с разрезанным животом. Он скончался 5 сентября в больнице. А в ноябре 1989 года останки Юрия Литвина, Василия Стуса и Олексы Тихого перевезли в Киев и с почестями перезахоронили на Байковом кладбище.

26 ноября 2018 года в Украине впервые ввели военное положение из-за военной агрессии РФ. Ведь впервые Россия напала на украинских военных не под видом «ихтамнетов», а под собственным флагом. Поводом для введения военного положения стал произошедший накануне, 25 ноября, инцидент в Керченском проливе . Корабли ВМС Украины, совершавшие переход из Черного в Азовское море, подверглись нападению в районе Керченского моста со стороны сил ВМФ и береговой охраны РФ. Украинские катера обстреляли, а буксир «Яны Капу» протаранили.

Все три украинских судна вместе с моряками захватили россияне. Тогда в плен попали 24 украинских военнослужащих. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ немедленно вернуть Украине три судна и освободить всех членов экипажей. Но страна-агрессор проигнорировала это решение. Освободили украинских моряков посредством обмена 7 сентября 2019 года. А 17 ноября РФ таки вернула катера и буксир – в разграбленном состоянии.

Церковный праздник 26 ноября

26 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Алипия, столпника. Он родился в городе Адрианополе. Его отец умер рано, а мать-христианка отдала сына на послушание и обучение епископу Феодору. Сама же раздала имущество нищим и жила при церкви, впоследствии получив звание диаконисы. Во время поездки Алипия с епископом Феодором в Константинополь юноше явилась святая мученица Евфимия. Она призвала Алипия вернуться в Адрианополь и основать церковь ее имени. Что он и сделал. Церковь Алипий построил на пожертвования верующих на месте заброшенного языческого кладбища. А рядом с храмом, под открытым небом, на вершине языческого надгробия соорудил себе столб. 53 года преподобный Алипий подвизался на столбе, молясь Богу и поучая приходящих к нему. Только за 14 лет до смерти он не смог больше стоять и вынужден был из-за болезни ног лежать на боку. А у его столба постепенно возникли два монастыря: с одной стороны – мужской, с другой – женский. Святой ввел для обоих монастырей суровые уставы и до смерти руководил обителями. Умер Алипий в 640 году, в возрасте 118 лет.

Народные приметы

Если 26 ноября идет дождь, то в следующем году будет хороший сенокос.

Если намело много снега – будет хороший урожай.

Если идет мелкий снег – будут сильные морозы, а если большие хлопья падают с неба, это к потеплению.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя ссориться ни с кем.

Нельзя оскорблять стариков и детей.

Нельзя лениться.