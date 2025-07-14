Цуповские охотники: под Харьковом местные отстреливают FPV-дроны РФ (видео)
В селе Цуповка Дергачевской громады местные охотники уничтожают FPV-дроны, которые военные РФ прячут перед атаками.
«Очень часто близ границы оккупанты используют коварную тактику с так называемыми «спящими» дронами, — рассказывает руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. — Залетая на нашу территорию, уроды сажают дроны возле дороги или на какое-нибудь сооружение, и, замечая движение автомобиля, снова поднимают его, нанося удар. Эта тактика позволяет им экономить заряд батареи и исподтишка бить по машинам с гражданскими и военными».
Однако, продолжил он, местные научились противодействовать этой тактике.
«На видео вы можете видеть одну из вылазок цуповских охотников, которые заметили «спящий» дрон на местном магазине и покончили с ним: после неожиданной атаки дрон упал на землю и взорвался, не причинив никому вреда», — отметил Задоренко.
Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram
Он подчеркнул, что люди на видео, безусловно, имеют лицензию на оружие — до полномасштабной войны они использовали его для охоты на дичь, а сейчас — на российские FPV. Также охотники владеют навыками саперного дела, которые постоянно применяют на практике. С сентября 2022 года они обнаружили, обезвредили и передали Силам обороны сотни различных взрывных устройств, оставленных россиянами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, дрони, дроны, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 21:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Цуповка Дергачевской громады местные охотники уничтожают FPV-дроны, которые военные РФ прячут перед атаками.".