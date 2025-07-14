Цуповские охотники: под Харьковом местные отстреливают FPV-дроны РФ (видео)

В селе Цуповка Дергачевской громады местные охотники уничтожают FPV-дроны, которые военные РФ прячут перед атаками.

«Очень часто близ границы оккупанты используют коварную тактику с так называемыми «спящими» дронами, — рассказывает руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. — Залетая на нашу территорию, уроды сажают дроны возле дороги или на какое-нибудь сооружение, и, замечая движение автомобиля, снова поднимают его, нанося удар. Эта тактика позволяет им экономить заряд батареи и исподтишка бить по машинам с гражданскими и военными».

Однако, продолжил он, местные научились противодействовать этой тактике.

«На видео вы можете видеть одну из вылазок цуповских охотников, которые заметили «спящий» дрон на местном магазине и покончили с ним: после неожиданной атаки дрон упал на землю и взорвался, не причинив никому вреда», — отметил Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко/Telegram

Он подчеркнул, что люди на видео, безусловно, имеют лицензию на оружие — до полномасштабной войны они использовали его для охоты на дичь, а сейчас — на российские FPV. Также охотники владеют навыками саперного дела, которые постоянно применяют на практике. С сентября 2022 года они обнаружили, обезвредили и передали Силам обороны сотни различных взрывных устройств, оставленных россиянами.