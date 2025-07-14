Цупівські мисливці: полювання на “сплячі” дрони РФ відкрили під Харковом 📹
У селі Цупівка Дергачівської громади місцеві мисливці знищують FPV-дрони, які військові РФ ховають перед атаками.
“Дуже часто у прикордонні окупанти використовують підступну тактику з так званими “сплячими” дронами, – розповідає керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. – Залітаючи на нашу територію, виродки саджають дрони біля дороги чи на яку-небудь споруду, і, помічаючи рух автомобіля, знову підіймають його, завдаючи удару. Ця тактика дозволяє їм економити заряд батареї та нишком бити по автівках з цивільними і військовими“.
Проте, продовжив він, місцеві навчилися протидіяти цій тактиці.
«На відео ви можете бачити одну з вилазок цупівських мисливців, які помітили «сплячий» дрон на місцевому магазині і покінчили з ним: після несподіваної атаки дрон впав на землю і вибухнув, не завдавши нікому шкоди», — зазначив Задоренко.
Відео: Вячеслав Задоренко/телеграм
Він підкреслив, що люди на відео, безумовно, мають ліцензію на зброю – до повномасштабної війни вони використовували її для полювання на дичину, а зараз – на російські FPV. Також мисливці мають навички саперної справи, які постійно застосовують на практиці. З вересня 2022 року вони виявили, знешкодили та передали Силам оборони сотні різних вибухових пристроїв, залишених росіянами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, дрони, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 21:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Цупівка Дергачівської громади місцеві мисливці знищують FPV-дрони, які військові РФ ховають перед атаками.".