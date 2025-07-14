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Трамвайні колії та зупинку в Харкові пошкодив FPV-дрон – прокуратура (відео)

Події 17:48   14.07.2025
Олена Нагорна
Трамвайні колії та зупинку в Харкові пошкодив FPV-дрон – прокуратура (відео) Скриншот

FPV-дрон атакував Шевченківський район Харкова близько 14 години 14 липня.

Як повідомив заступник начальника відділу обласної прокуратури Роман Дозорець, були пошкоджені трамвайні колії та зупинка громадського транспорту.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, про “приліт” по Шевченківському району Харкова, попередньо БпЛА “Молния”, мер Ігор Терехов повідомив о 13:57.

Також нагадаємо, 4 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов відреагував на заяви військових про необхідність захищати дороги в області антидроновими сітками. Єдиного підходу у захисті Харкова від FPV-дронів немає, відповів він.

Читайте також: Ранковий «приліт» у Харкові – РФ ударила БпЛА

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 17:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон атакував Шевченківський район Харкова близько 14 години 14 липня.".