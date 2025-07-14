Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, пошкоджена зупинка транспорту – Терехов
Близько 12:40 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Місто атакував ворожий БпЛА.
Доповнено о 14:59. Вибух ворожого БпЛА зафіксували в Шевченківському районі міста, між трамвайними коліями, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 14:22. Внаслідок удару БпЛА у Харкові пошкоджена зупинка громадського транспорту, інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.
Доповнено о 14:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що тип БпЛА, який атакував місто, встановлюють фахівці. Постраждалих внаслідок «прильоту» немає.
14:04. Під ударом знаходився Шевченківський район, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Перевіряємо дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки», – зазначив міський голова.
Нагадаємо, вранці, близько 06:00, у Харкові пролунав вибух. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто безпілотником. На момент «прильоту» тривога у Харкові не лунала. Постраждалих внаслідок удару немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молния, вибух, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 14:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:40 у деяких районах Харкова було чутно вибух. Місто атакував ворожий БпЛА.".