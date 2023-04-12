Полоненому воїну ЗСУ відрізали голову: CNN проаналізував відео

Американський телеканал CNN розібрав у деталях жорстоке відео, яке поширилося в телеграмі й твітері протягом минулої доби. Також журналісти зазначили, що подібний ролик – не єдиний.

Відео жорстокої страти українського військовополоненого, ймовірно, було знято влітку. Такий висновок роблять автори матеріалу, що вийшов на сайті CNN.

“Відео, яке було розміщено у твітері й сильно розмито, схоже, було знято влітку через велику кількість рослин на землі. Воно покликане показати, як російський боєць ножем відрізає голову українському солдатові. Голос на початку відео припускає, що жертва могла бути ще жива, коли почався напад”, – описали журналісти ролик, який вразив соцмережі.

Американське ЗМІ також процитувало заяви офіційних джерел в Україні, а саме глави ОП Андрія Єрмака (“За все буде відповідальність”).

Подібні злочини російських військових та найманців в Україні – не поодинокі, повідомляють американські аналітики.

“У понеділок Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що “Вагнер” “за повідомленнями, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті”, посилаючись на фотографію, опубліковану в проросійських соціальних мережах, на якій зображено відрубану голову, яка належала, за їхніми твердженнями українському солдату, насаджену на пику. ISW повідомив про аналогічні інциденти в Попасній Луганській області, де на початку війни також діяли війська “Вагнера”, – зазначили в матеріалі CNN.

Також журналісти нагадали ще про один відеоролик, який з’явився в мережі раніше. На відео – обезголовлені тіла двох українських військовослужбовців на землі поруч з підбитою військовою технікою. Вважається, що зняли це ті самі найманці ПВК “Вагнер”.

“У російських соціальних мережах говориться, що відео було знято недалеко від Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точилися найзапекліші бої, в яких брали активну участь бойовики “Вагнера”, – зазначили журналісти. – CNN не може самостійно підтвердити локацію відео”.