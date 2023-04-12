Пленному воину ВСУ отрезали голову: CNN проанализировал видео

Американский телеканал CNN разобрал в деталях жестокое видео, которое распространилось в telegram и twitter в течение минувших суток. Также журналисты отметили, что подобный ролик — не единственный.

Видео жестокой казни украинского военнопленного, по всей видимости, снято летом. Такой вывод делают авторы материала, вышедшего на сайте CNN.

«Видео, которое было размещено в twitter и сильно размыто, похоже, было снято летом из-за большого количества растений на земле. Оно призвано показать, как российский боец ножом отрезает голову украинскому солдату. Голос в начале видео предполагает, что жертва могла быть еще жива, когда началось нападение», — описали журналисты ролик, потрясший соцсети.

Американское СМИ также процитировало заявления официальных источников в Украине, а именно главы ОП Андрея Ермака («За все будет ответственность»).

Подобные преступления российских военных и наемников в Украине — не единичны, сообщают американские аналитики.

«В понедельник Институт изучения войны (ISW) заявил, что «Вагнер» «по сообщениям, продолжает совершать военные преступления, обезглавливая украинских военнослужащих в Бахмуте», ссылаясь на фотографию, опубликованную в пророссийских социальных сетях, на которой изображена отрубленная голова, насаженная на пику, принадлежавшая, по их утверждениям, украинскому солдату. ISW сообщил об аналогичных инцидентах в Попасной Луганской области, где в начале войны также действовали войска «Вагнера», — отметили в материале CNN.

Также журналисты напомнили еще об одном видеоролике, который появился в сети ранее. На видео — обезглавленные тела двух украинских военнослужащих на земле у подбитой военной техники. Считается, что сняли это все те же наемники ЧВК «Вагнер».

«В российских социальных сетях говорится, что видео было снято недалеко от Бахмута на востоке Украины, где на протяжении многих месяцев шли самые ожесточенные бои, в которых активно участвовали боевики «Вагнера», — отметили журналисты. — CNN не может самостоятельно подтвердить локацию видео».